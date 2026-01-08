殿堂巨星臨出場一刻台下鬆弛感驚人　被指開演唱會似買菜一樣放鬆

現年75歲的「校長」譚詠麟是80年代的天王巨星，獲獎無數，稱霸本地樂壇，亦曾贏得金馬影帝，實力毋庸置疑。 其實譚校長除了是實力派歌手和影星外，他同樣擁有偶像派的條件，年輕時的他顏值絕對是男神級別。隨着時光流逝，譚詠麟青春不再，如今他被部分網民戲稱為「倫伯」，身形更是比前發福了不少，髮線亦開始往後移。不過這些都沒有影響他的人氣，無論在香港或是內地，譚詠麟至今依然受歡迎。

《最佳拍檔之醉街拍檔》譚詠麟主演。（電影圖片）

譚詠麟在飛機上親自派發毛毯。(小紅書)

仔仔畢業時，譚詠麟親自飛英國觀禮。(譚詠麟微博)

出騷前神態自若表現輕鬆

日前有網民於社交網分享了一段譚詠麟出騷前一刻的短片，於文案中寫道：「台底系列又來了 #台底 #譚詠麟 #譚詠麟經典傳奇巡回演唱會 #隨手拍」，沒有交代拍攝的日期，有可能是去年12月中在澳門站舉行的巡唱場次。片中可見譚詠麟身穿青綠式西裝襯黑色衫，戴上太陽眼鏡，造型搶眼。他由工作人員開路護送走舞台下，踏上升降台準備出場。譚詠麟全程神態自若，表現輕鬆，渾身散發鬆弛感，完全不似是要即將要上台開演唱會。

有網民留言表示：「不愧是見過大風大浪的人，開演唱會就跟去唱ktv一樣放鬆」、「開演唱會就像去市場買菜一樣放鬆，放眼整個華語樂壇，譚詠麟獨一檔」，足證他經驗老到，果然是薑越老越辣。

譚詠麟在舞台下。(影片截圖)

譚詠麟在舞台下。(影片截圖)

譚詠麟神情輕鬆。(影片截圖)

譚詠麟神態自若。(影片截圖)

譚詠麟散發滿滿鬆弛感。(影片截圖)