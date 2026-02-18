盤點近年回復單身女星　張曦雯斷8年情陳庭欣豪門夢碎搬離豪宅

娛樂圈情緣變幻莫測，近年不少香港女星先後宣布結束感情關係，由「人妻」或「名草有主」變回「單身貴族」。有人面對婚姻破裂選擇華麗轉身，有人則在分手後事業更上一層樓，活出自我。



【離婚組】豪門婚姻告終、生活新篇章

余思敏（Sammie） 2025年驚傳與鄭中基結束14年婚姻。兩人原本是圈中的模範夫妻，育有一對子女。去年鄭中基突然宣布因個人情緒及酒精問題需赴美治療，隨即傳出婚變。直至去年中，雙方被發現現身家事法庭辦理手續，正式為這段婚姻劃上句號。

鄭中基與前妻余思敏。(ig圖片)

余思敏現身家事法庭。（陳順禎攝）

苟芸慧（Christine） 與賽車手富商陸漢洋結婚多年，婚變傳聞傳足幾年。2025年，苟芸慧終於在活動中首度承認已辦妥離婚手續。有傳兩人對生育觀念不一，加上男方工作忙碌，令Christine決定結束7年豪門婚姻。回復單身的她狀態回勇，更直言渴望全面復出拍劇。

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚。（IG@joyfulck）

氣質美！（IG@joyfulck）

單身後狀態更好！（IG@joyfulck）

李蘊（Renee） 早年嫁給內地金融才俊羅章冠並定居廣州，2025年被爆已低調離婚兩年。她透露現時子女跟隨前夫生活，自己則回港重新出發，返港時會回娘家位於觀塘的公屋單位暫住，並表示要自力更生。

李蘊相隔12年最近自資推出新歌。（陳順禎 攝）

李蘊指與前夫不是仇人。（陳順禎 攝）

【分手組】豪門夢碎、專注事業

何沛珈（Roxanne） 身為「東張女神」的何沛珈，2025年底承認與「星三代」阮浩棕結束兩年地下情。回復單身後的她事業運勢如破竹，不僅成為《萬千星輝頒獎典禮2025》四大司儀之一，更在綜藝節目中大解放，被網民大讚「單身後更放得開」。

何沛珈好fit。(何沛珈ig)

何沛珈阮浩棕2年情告終今同場冇尷尬 。（陳順禎攝）

陳庭欣（Toby） 2010年港姐冠軍陳庭欣，與坐擁10億身家的富商楊振源（Benny）拍拖8年，一度被看好入豪門。然而2025年她官宣分手，並搬離九肚山豪宅。Toby隨即被傳與年輕11歲的無綫男藝人曾錦燊（Charles）過從甚密。

陳庭欣表示與曾錦燊在加入《東張》前已認識。(ig@toby_yanyan)

兩人此情不再。(陳庭欣IG圖片)

吳家忻（kayan9896） 「文青女神」kayan9896與「百億富三代」馬桂烽（Justin）拍拖一年多，曾被指有望嫁入豪門。但在2025年底，她無預警宣布已回復單身，豪門夢碎，現時專注音樂及模特兒工作。

吳家忻。（陳順禎 攝）

張曦雯（Kelly）已於2025年7月左右承認與拍拖8年的混血男友Mark Brunyez和平分手，分手原因涉及多年累積問題，非關第三者或結婚，目前雙方已刪除合照並取消IG互相關注，Kelly表示分手後狀態良好，積極投入工作和健身，並已收到不少追求者關心。

張曦雯大露背。（葉志明攝）