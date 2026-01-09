江華疑暗示拒拍《尋秦記》電影另一原因　曾指嫪毐已死重拍冇意義

現年64歲的江華當年在電視劇版《尋秦記》飾演的「連晉 / 嫪毐」，角色極為入屋。戲中他前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，後來殺死真正的嫪毐頂替其身份，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一，結局中他因謀反及與朱姬通姦最終被嬴政誅殺。電影版《尋秦記》邀得電視劇原班人馬回歸，獨缺江華，不少觀眾大嘆惋惜。對此江華局曾接受《01娛樂》專訪解釋，他認為這個角色在電視劇中已死去，且在20年前塑造的角色已足夠經典；對其他演員而言，重拍或有另一重意義，但他就認為沒有意義了。去年江華被爆現身內地景區廣東千古情扮皇帝「打工」，近日一段江華在千古情中與粉絲對話的片段翻紅，疑似透露了江華另一不拍原因。

電視劇中的嫪毐（江華飾演的）是個劍術高超、善於權謀的野心家，入宮目的是為了權力及向項少龍（古天樂飾）復仇。

江華飾演的連晉、嫪毐，在觀眾心裡確實經典，甚至被形容為「自帶背景音樂的角色」，指每次某首配樂響起，就知道連晉又做了壞事！（《尋秦記》劇照）

談到不參與《尋秦記》電影的原因，江華說：「連晉也好，嫪毐也好，死咗啦喎，仲再出現？咁佢都有啲死咗可以再出現嘅，但我覺得冇需要。」（TVB截圖）

爆片尾出場「冇乜意思」

近來一段江華在千古情扮皇帝的片段在抖音流傳。江華一邊撥扇一邊與拍片者閑聊，江華說：「佢哋原本想我最尾嗰度出去，即係彩蛋出場，我又覺得佢個彩蛋冇乜特別意思，咁所以我都......」說到此處，江華停頓了一秒後幽默笑說：「哎呀，唔講咁多秘密你知。」隨後江華轉背裝作離去，有人猜測江華說的正是電影版《尋秦記》。有網民留言激讚江華好靚仔，「看尋秦記的時候，江華和古仔兩張帥臉同框，還是覺得江華更有氣質」、「沒有看到江華真的很可惜」。

江華憑雍正帝一角奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）

江華是《尋秦記》最深入民心的角色之一！（《尋秦記》劇照）

減產似患抑壓

江華於2005年拍完TVB《鳳舞香羅》大幅減產，據悉當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。他長達三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經係崩潰咗」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症。他坦言全靠太太麥潔文30多年來不離不棄，陪他走過人生低谷。今江華多於社交網拍短片，分享生活點滴。

有人上載江華在千古情扮皇帝的片段，他提到不想在片尾出場，疑似在說電影版《尋秦記》。（抖音）

江華說到一半突然收口。（抖音）

江華（《尋秦記》劇照）

江華驚現M字額！（微博@江華1119）

江華認為角色已死，重拍沒有意義。（資料圖片）