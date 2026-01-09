江華疑暗示拒拍《尋秦記》電影另一原因 曾指嫪毐已死重拍冇意義
現年64歲的江華當年在電視劇版《尋秦記》飾演的「連晉 / 嫪毐」，角色極為入屋。戲中他前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，後來殺死真正的嫪毐頂替其身份，成為秦國長信侯，是劇中終極大反派之一，結局中他因謀反及與朱姬通姦最終被嬴政誅殺。電影版《尋秦記》邀得電視劇原班人馬回歸，獨缺江華，不少觀眾大嘆惋惜。對此江華局曾接受《01娛樂》專訪解釋，他認為這個角色在電視劇中已死去，且在20年前塑造的角色已足夠經典；對其他演員而言，重拍或有另一重意義，但他就認為沒有意義了。去年江華被爆現身內地景區廣東千古情扮皇帝「打工」，近日一段江華在千古情中與粉絲對話的片段翻紅，疑似透露了江華另一不拍原因。
爆片尾出場「冇乜意思」
近來一段江華在千古情扮皇帝的片段在抖音流傳。江華一邊撥扇一邊與拍片者閑聊，江華說：「佢哋原本想我最尾嗰度出去，即係彩蛋出場，我又覺得佢個彩蛋冇乜特別意思，咁所以我都......」說到此處，江華停頓了一秒後幽默笑說：「哎呀，唔講咁多秘密你知。」隨後江華轉背裝作離去，有人猜測江華說的正是電影版《尋秦記》。有網民留言激讚江華好靚仔，「看尋秦記的時候，江華和古仔兩張帥臉同框，還是覺得江華更有氣質」、「沒有看到江華真的很可惜」。
減產似患抑壓
江華於2005年拍完TVB《鳳舞香羅》大幅減產，據悉當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。他長達三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經係崩潰咗」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症。他坦言全靠太太麥潔文30多年來不離不棄，陪他走過人生低谷。今江華多於社交網拍短片，分享生活點滴。