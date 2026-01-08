Eric Kwok驚爆咳到氣喘兼甩肺　靠1招潤喉強肺　久咳0翻發

現年51歲的Eric Kwok（郭偉亮），90年代入行以來，從幕後作曲走到幕前演唱，從Swing成員做到音樂監製、導師及選秀節目總監，早已被視為香港樂壇的全能音樂人。然而，早前他在影片中坦誠自白，原來風光背後，他曾長期受久咳問題纏繞，嚴重時更形容自己「咳到氣喘兼好似甩肺咁」，不僅日常生活受影響，連專業錄音工作也被迫幾近停擺，令他一度憂慮能否保住「食飯工具」。



「咳唔斷尾真係好慘！錄音室最怕咳嗽突襲」

Eric早前拍片透露受久咳問題困擾多時，他說：「咳唔斷尾真係好慘！，尤其係做我哋呢行，把聲就係本錢。」 更坦言自己身為音樂監製，最怕就是在錄音室指導歌手時突然狂咳。一來專業形象受損，二來咳嗽會令聲帶充血、聲音變得沙啞，不僅無法準確判斷歌手的演唱細節，就連與團隊溝通也變得困難，嚴重拖慢錄音進度，甚至影響教學質素。他坦言那段時間每次開工都心驚膽跳，甚至開始懷疑自己是否還能維持專業水準。

Eric 直言最怕轉季或流感高峰期，喉嚨痕癢有痰，一咳就停唔到，令工作大受影響。

事實上，香港地不少人都像Eric一樣，長期與咳嗽「共存」。無論是流感後遺症、季節轉換引發的氣管敏感，或是反覆的呼吸道不適，一旦咳起來便似無了期，極難斷尾。醫學上，持續超過8週的咳嗽已屬「慢性咳嗽」，背後成因往往不只是喉嚨局部不適，更可能反映肺氣不足、免疫力下降等全身性問題。許多都市人習慣以喉糖、暖水短暫紓緩，卻往往治標不治本，咳症不久便故態復萌，陷入惡性循環。

Eric 大讚 Return Tiger C虎乳散 採用即溶顆粒設計，無須配水，味道易入口，隨時隨地都能紓緩喉嚨不適。

Eric 親試「即溶」法寶：一倒入口即化 味道易入口

為了盡快擺脫久咳困擾，Eric積極嘗試各種方法，最終選擇了更具醫學實證支持、並100%日本製造的Return Tiger C虎乳散。這款產品最令他驚喜的，是其打破傳統的「即溶顆粒」設計。Eric在片中親身示範，只需打開將粉末直接倒入口中，無須配水，顆粒瞬間溶解於唾液之中。他形容過程順暢無阻，完全沒有傳統藥粉的黏喉或苦澀感，反而帶有淡淡草本清香，「一倒入口就已經溶咗，喉嚨即刻感到一陣舒緩，好似有層滋潤保護膜包住咁，好舒服！」這種輕巧無負擔的設計，讓他無論身處錄音室、趕行程途中，甚至戶外工作，都能隨時隨地低調「急救」，不再受咳嗽突襲所困。

去滑雪最怕吸入冷空氣狂咳，Eric 表示吃了虎乳散後，重拾「鐵肺」，點玩都無氣喘。

身為金牌監製，保持靚聲是對工作的尊重。

拆解「醫學級」3 步強肺機制 治標止咳 治本強肺

Return Tiger C虎乳散 之所以獲藥劑師推薦及Eric力撐，全因其獨有的日本特許專利配方，針對咳嗽問題進行「速攻 + 長效 + 防禦」三重調理，比坊間單一止咳產品更全面：

第一步：速效止咳（治標）

產品採用日本特許專利的甘草萃取物及高濃度桔梗萃取物。

• 甘草：富含甘草酸，能提升免疫球蛋白IgA，快速修復受損黏膜，像「滅火隊」一樣消除腫痛。

• 桔梗：強效利咽袪痰，能即時紓緩喉嚨痕癢及疼痛。數據顯示，98%用家認同能即時止咳袪痰，發揮「速攻」效果，最適合 Eric 這種需要即時「止咳」的專業人士。

第二步：長效強肺（治本）

止咳只是第一步，要「斷尾」必須強肺。產品核心成分包括珍貴的醫學級「TigerPro™ 虎乳芝」。

• TigerPro™ 虎乳芝︰這是一種真菌，臨床實證能強化呼吸道及肺部功能，有效改善氣喘及過敏，從根源提升肺部「底氣」。

第三步：全面防禦（防復發）

配合「乳鐵蛋白」作為免疫第一道防線，能中和殺滅病菌，調理過敏體質。數據顯示，持續服用能令肺部功能提升 130%，免疫力提升 270%，真正做到對抗異細胞，減少復發，幫Eric找回「鐵肺」。

虎乳散一家大小都食得，當然要常備看門口。

集結 6 大天然草本 一家大小都食得

除了核心成分甘草及桔梗外，配方更結合了陳皮（理氣化痰）、柚子（宣肺散寒）、枇杷葉（清肺止咳）及山藥（補脾益肺）等 6 大天然草本精華。產品由日本 GMP 藥廠製造，不含西藥、人工色素及防腐劑。無論是久咳濃痰、氣管過敏、長期吸煙人士，甚至是 3 歲以上的小朋友都適合服用。Eric 笑言，自己現在無論是去滑雪、打波，還是開工錄音，袋中一定有一包Return Tiger C虎乳散「看門口」，確保聲音隨時處於最佳狀態，做個真正的「Iron Man」！

成功踢走久咳困擾，Eric 即時回復「Iron Man」本色，隨時隨地以最佳狀態示人，長氣過人！

Return Tiger C虎乳散 能同步做到「即時止咳」及「長效強肺」，數據實證肺功能激增 130%。

（資料由客戶提供）