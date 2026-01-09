李施嬅決擇前一直內心糾結　因一個人說話當場淚崩得到開導

內地綜藝節目《再見愛人5》自播出後，受到許多關注。其中，李施嬅與前未婚夫車崇健的互動，最受大家觸目，昨（8日）節目播出大結局，在李施嬅最終作決定前，她就聽了著名主持人何炅的一段語音後當場淚崩，似乎得到了開導與啟發。

二人因為節目受到不少關注。（影片截圖）

李施嬅向何炅求助

在最終作決定的前一晚，李施嬅就透過錄語音向主持人何炅求助：「我跟車崇健一起八年了，分手復合無數次，我其實真的是覺得他愛我，我也感受到，其實我對他還有愛，所以其實具體來說，我想知道，在一個關係裡面，你要給幾多次的機會，才算是對得住自己，對得住大家的那個關係。」

李施嬅在決定前一晚向何炅求助。（影片截圖）

李施嬅當場淚崩

而當來到最終決定日時，李施嬅始終在糾結中，此時，她就因為聽到何炅的一段溫暖語音後，當場忍不住淚崩，何炅表示：「此刻，你心裡跳出的第一個心意是甚麼呢？你永遠不必調整自己的標準和期待，就按你的心意去選吧！你選擇他，他就是對的，你選擇放下，放下就是對的，關乎你的人生，誰能為你定義一個標準的答案呢？此刻，能讓你快樂的選擇就是好選擇。」

李施嬅當場流淚。（影片截圖）

何炅的話似乎成功開導李施嬅。（影片截圖）

李施嬅決定再給車崇健機會

然而，何炅的這番說話似乎成功開導她，在她真的糾結且猶豫不決的時候，她最終隨着自己的心走，選擇一下車（代表復合），願意再給車崇健機會：「我下車，我其實想看到那個一小點的希望，有沒有可能性會變得更大一點。」最終迎來Happy Ending 的結局。

車崇健笑得開心。（影片截圖）