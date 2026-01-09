曾展望葉蒨文佛山放閃被捕獲　GM甘做阿四一舉動證明錫女友錫到燶

TVB藝人曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）早前因合作戀綜《女神配對計劃》而成功「入屋」，兩人在節目中的甜蜜互動令觀眾受落，不僅收穫了愛情，人氣亦隨之飆升。繼葉蒨文日前在頒獎禮勇奪「飛躍進步女藝員」，更雙雙登上「Google 2025熱搜排行榜」第2、3位，風頭一時無兩。近日，這對CP被網民在佛山超市野生捕獲，曾展望一個貼心舉動，力證錫女友錫到燶。

曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）早前因合作戀綜《女神配對計劃》而成功「入屋」（官方提供）

曾展望及葉蒨文憑節目不但收穫愛情，人氣亦隨之飆升，兼瘋狂吸金。(葉志明 攝)

曾展望甘願做女友的「貼身阿四」

日前有網民在社交平台分享在佛山一間超市偶遇曾展望與葉蒨文的照片。從照片中可見，兩人打扮休閒，雖然正值人氣飆升期，但依然表現親民，絲毫沒有明星架子。最令網民關注的是，曾展望甘願做女友的「貼身阿四」，只見他手挽著裝滿超市貨品的購物籃，讓另一半可以「輕輕鬆鬆」行街。這個細微但貼心的舉動，足以證明曾展望錫女友錫到燶。

曾展望與葉蒨文早前在TVB頒獎禮雙雙入圍角逐獎項。(葉志明 攝)

葉蒨文在台慶頒獎禮上贏得「飛躍進步女藝員」，發表感言時不忘多謝男友曾展望同對方媽咪煲湯給她喝。（IG圖片）

葉蒨文主動揸機合照 生圖獲讚好瘦好靚

該幸運網民以「超級無敵幸運日」為題，興奮分享偶遇經過。她表示當時剛吃完壽司去超市散步，聽到有人議論「前面有很漂亮的香港女明星」，於是上前八卦，結果驚喜發現竟是自己一直追看的CP。該網民激動寫道：「GM好帥好高Sophie好瘦好美，明星真人真的好好看，臉好小！」又大讚葉蒨文私下性格極好，不僅主動提出合照，更讓粉絲站在兩人中間C位，「Sophie還主動問我要不要拍照，還讓我站中間，真是超好人，還收到了兩位的新年快樂祝福。」

粉絲分享日前在佛山超市捕獲曾展望和葉蒨文。（小紅書圖片）

曾展望獲讚真人身材好。（小紅書圖片）

寓工作於拍拖 網民：越來越有夫妻相

據悉，曾展望與葉蒨文此行其實是為了拍攝TVB的新春節目，可謂寓工作於拍拖。照片曝光後，不少網民紛紛留言大讚兩人登對：「男的身材好好，每次衣品也好，很健康的帥」、「Sophie好靚啊」、「佢哋兩個真係好好啊」，更有網民直言：「他們兩位越來越有夫妻相」。可見兩人深受網民和觀眾喜愛。