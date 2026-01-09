「美魔女」溫碧霞曬與胞姊合照 59歲識打扮勁後生網民讚：嫁得好
現年59歲的溫碧霞是近年圈中美魔女代表之一，嫁給富商何祖光後未有生兒育女，反而在2010年在內地收養被遺棄在火車站的孤兒何國倫（Xavier）。多年來溫碧霞深獲何祖光寵愛，周遊列國拍拖，又常與何國倫度過親子時光。溫碧霞日前曬出近來度過的美好時光，不老美顏令人羨慕！
家族聚餐曬不老美顏
溫碧霞在IG分享多張照片，發文寫上「Lovely moment:)」除了與何祖光度過的恩愛時光外，溫碧霞又上載與親人度過的溫馨時刻。溫碧霞與大班家人聚餐慶祝聖誕節，其中包括溫碧霞胞姊。不少人都激讚溫碧霞長得年輕，更認為：「溫碧霞嫁得好」。另不少人指溫碧霞與家姐生得似樣。
溫碧霞以往曾分享與家姐合照，並透露幾位姐姐與她相差十幾歲；又指自小姐姐無微不至地照顧她，又傳授她湊仔心得，姊妹關係極佳。
出身清貧險被媽媽賣走
溫碧霞擁有八兄弟姊妹，她排行最尾。出身清貧的溫碧霞，曾一家十口擠在數百呎的木屋過活，家中每逢返風落雨瓦頂還會漏水，5歲時更因經濟拮据差點被媽媽賣走。直到15歲被媽咪狠摑後離家出走，溫碧霞在街上獲資深電影人黎大煒和文雋發掘入行，並憑處女作《靚妹仔》提名金像獎最有前途新人。