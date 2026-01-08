陳小春曾擔心Jasper因身份問題有攀比心　冇星二代嬌氣能操四語言

多年前一檔內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》使陳小春再次走紅，亦令其兒子Jasper獲得不少關注，直至今時今日，他依然備受關注。而作為星二代再加上小時候已走紅，陳小春在近日節目《快樂老友記》中坦承，曾擔心與害怕Jasper會因身份問題而有攀比的心，所幸兒子並未有出現星二代的嬌氣。

一家四口好幸福。（應采兒微博圖片）

Jasper因為節目《爸爸去哪兒5》受到不少關注。（微博圖片）

陳小春坦承擔心兒子會有攀比心理

在節目中，當內地男星蘇醒與陳小春談及孩子問題時，提到Jasper的成長生活在明星家庭中，而且小時候又走紅了，有否曾有過困擾因明星家庭的光環，兒子會出現一種攀比的心理。對此，陳小春就直言曾有過擔心：「我擔心過這個問題，我也害怕攀比或者有的沒的那些。他現在十二歲，那個時候四歲多，在四歲到十二歲的時候，沒有看到他有存在你剛剛那個（攀比心理），學校都是自己考出來的，他讀書那些同學都是他們一起去打籃球、一起去撞。」

陳小春曾有過擔心兒子會出現攀比心理。（影片截圖）

Jasper聰明伶俐被指有大將之風

Jasper作為星二代完全沒有嬌氣，而且其讀書聰明伶俐，懂得多種語言，中、英、粵語﹑法語，語言能力非常突出。陳小春都為他感到驕傲。早年，他更在TEDx的演講活動中，在台上展現出超自信以全英語演講近10分鐘，完全不會怯場，甚有大將之風，更被網民指舉手投足有一點李顯龍（新加坡國務資政）的味道。Jasper現在在上海國際學校耀中國際學校（YCIS）讀書，據說每年學費要花過百萬。

網民指Jasper演講時好有新加坡前總理李顯龍味道。（小紅書圖片）