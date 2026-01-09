TVB花旦大膽「床照」流出　年幾無劇出遭遺忘：她好像拿過視后？

現年36歲的視后龔嘉欣，加入TVB快18年，憑着肯博肯捱的態度，近年成功擺脫初出道的鄰家女孩形象，躍升為一線花旦，演技備受肯定。去年初，她憑劇集《企業強人》在《萬千星輝頒獎典禮2024》中力壓強敵楊茜堯，勇奪「最佳女主角」寶座，連同早前獲得的「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」，達成「視后大滿貫」，事業攀上頂峰。

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

龔嘉欣在去年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，擊敗強敵楊茜堯，首奪「最佳女主角」，攀上事業高峰。（資料圖片/梁碧玲 攝）

龔嘉欣在今年《萬千星輝頒獎禮》上，以視后身分，與師弟張振朗，一同陪伴阿姐汪明荃出場。（電視截圖）

傳離巢兼無劇出

不過，封后後的龔嘉欣，發展似乎未如預期般順遂，除了僅剩《香港探秘地圖》一套存貨外，已有一年多沒有劇集出街，更陷入「無劇拍」狀態，甚至有傳聞指她有意約滿離巢。面對外界種種揣測，龔嘉欣早前接受《香港01》訪問時否認離巢傳聞，表示雖然暫時未有劇集出街，但工作其實沒有停過，自獲得「視后」獎項後這段時間，開心得到廣告客戶的支持和厚愛，可以趁開劇前搵真銀。同時她亦積極參與慈善探訪活動回饋社會，並拍攝了飲食節目《在家宴客60道菜》。值得一提的是，在最近公布的「Google 2025熱搜排行榜」中，龔嘉欣更高踞第九位，足見大家對這位視后的動向依然非常關注。

龔嘉欣目前存貨只剩下《香港探秘地圖》一套劇集。(資料圖片/葉志明 攝)

龔嘉欣積極參與慈善探訪活動回饋社會。（IG截圖）

龔嘉欣早前獲得TVB 2025年下半年度「傑出員工」。（IG圖片）

「床照」流出 低胸短裙騷極致女人味

雖然未有劇集見人，但龔嘉欣深知「流量密碼」。近日她在社交平台「派福利」，上載了一輯在台慶頒獎禮當日於酒店房內拍攝的唯美靚相。大家切勿「心邪」，這輯「床照」其實充滿時尚感。相片中，龔嘉欣身穿一襲低胸連身短裙，在床上擺出多個誘人甫士，大騷白滑長腿與迷人鎖骨，散發出一股成熟的性感女人味。照片一出，連好姊妹陳凱琳都忍不住留言大讚：「Princess」大批網民亦紛紛激讚：「幕後玩家嗰陣就覺得超級有氣質」、「sexy」、「我流鼻血了」、「好好看」、「靚呀靚呀」。

龔嘉欣近日在社交平台「派福利」，上載了一輯在台慶頒獎禮當日於酒店房內拍攝的唯美靚相。（IG圖片）

大曬靚樣！（IG圖片）

相當吸睛。（IG圖片）

網民Mean爆留言質疑

然而，在一片讚美聲中，也有網民在龔嘉欣貼文下「Mean爆」留言：「她好像拿過視后？」有粉絲幫口：「大膽啲，將好像刪咗佢。」從此可見，雖然龔嘉欣一直不乏工作，但無劇出對她難免有影響，不過龔嘉欣自己也寫道：「2026年可以來點不一樣，繼續做自己想做的，很喜歡這天的我。」不少粉絲力撐，期待她的新劇集作品。

超性感。（IG圖片）

姿態撩人。（IG圖片）