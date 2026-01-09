TVB主席許濤於盆菜宴宣布全體加人工 ：你哋嘅付出公司係會見到！

TVB今日（8日）舉辦一年一度的盆菜宴，全台藝員都有出席，主席許濤在宣布開餐前總結了TVB在2025年的成績，並對 2026年作出展望，分別是以下數點。

許濤總結了TVB在2025年的成績，並對 2026年作出展望。(陳順禎 攝)

免費電視業務成績

許濤指出，憑著出色的電視節目，TVB在免費電視市場的收視份額一維持在 80% 以上的高位。比起同行的競爭對手，TVB 擁有絕對優勢。

廣告收入增長

許濤指雖然 2025 年的經營環境很困難，但TVB的廣告市場份額比2024年有所增加：「亦都說明咗廣告商對 TVB 呢個平台同埋 TVB 所有節目嘅認可，『用腳嚟投票』喺我哋度落廣告。」

數碼媒體發展

許濤表示：「喺而家呢個世代，淨係喺免費電視平台上面做得好係唔夠嘅。TVB 係全港最有影響力嘅媒體，其實喺過去一年，我哋喺數碼媒體上面，我哋都有好大嘅進步。」所以TVB 建立了一個「數碼媒體矩陣」，包括：串流平台 myTV SUPER、社交媒體（Facebook, YouTube, Instagram）、新聞 App 同網頁版、tvb.com 網頁。他特別提到《萬千星輝頒獎典禮》在社交媒體嘅點擊率同比 2024 年倍數增長。在Yahoo及Google 年度搜尋榜，TVB劇集及綜藝節目都穩佔前十名。

內部改革與管理

許濤亦提到內部改革與管理，在過去的2025年進行了多項內部改革，包括：整合大灣區銷售團隊、改革藝員部外部接洽激勵機制、myTV SUPER大小屏團隊分工，來完善公司的梯隊建設，提供更多晉升空間予年輕的同事。

許濤表示TVB今年有盈利，所以即席宣布加人工。(陳順禎 攝)

2026 年展望：人工加薪

許濤在說2026年TVB的新方向時因為天氣太冷了，所以即席宣布一個「熱辣辣」的消息：「因為今日天氣太凍喇，我覺得呢，如果我再講落去呢，啲嘢都凍晒。講一個新嘅，就新鮮滾熱辣，我今日講咗聽日唔使講嘅，就係：今年我哋係會有人工加嘅！一樣啦，同往年一樣，論功行賞，多勞多得。你嘅付出，公司係會見到嘅。所以希望大家喺工作努力之餘，亦都得到報酬。」許濤宣布完加人工，台下藝員及同事掌聲雷動，最後他亦不忘向員工送上祝福，員工立即在場報以一片歡呼聲，以示高興。

主席許濤在宣布開餐前有一番令員工興奮的發言。(陳順禎 攝)

今年是曾志偉卸任總經理後的第一年盆菜宴，所以未見他本人出席，只見許濤與一眾高層曾勵珍（珍姐）、樂易玲（樂小姐）及蕭世和等人在台上敬酒。

今年是曾志偉卸任總經理後的第一年盤菜宴，所以未見他本人出席。(陳順禎 攝)

只見許濤與一眾高層曾勵珍（珍姐）、樂易玲（樂小姐）及蕭世和等人在台上敬酒。(陳順禎 攝)

睇下盆菜宴現場情況：