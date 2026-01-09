東張西望｜老翁港鐵「兜錘窩面」女乘客　事主禍不單行被無理解僱

TVB節目《東張西望》日前（7日）一集講到港鐵觀塘線車廂內發生暴力襲擊事件，一條老翁襲擊女乘客的片段在網上瘋傳，事件引起熱議。片中見到老翁一言不合就向女乘客揮拳，現場的乘客紛紛出言阻止：「你都唔可以打人㗎！阿伯，呢度香港嚟㗎！」但老翁卻回敬一句：「香港又點啊！」

港鐵觀塘線車廂內發生暴力襲擊事件。(節目截圖)

老翁一言不合就向女乘客揮拳。(節目截圖)

李小姐主動聯絡交代事件經過

被打女乘客李小姐主動聯絡《東張西望》講述經過，並交代驗傷報告，李小姐更指因為這件事而被公司解僱。李小姐表示事發在1月4日晚上9時20分左右，當時她乘坐港鐵由太子站返回油塘站，但列車駛至黃大仙與鑽石山站之間時，李小姐表示老翁撞到她的背包兩次，在第二次撞到時，她望向老翁，老翁即爆粗回應。老翁指李小姐阻擋他前往座位的去路，李小姐反駁後，隨即被老翁「兜錘窩面」。

被打女乘客李小姐主動聯絡《東張西望》講述經過。(節目截圖)

李小姐表示老翁撞到她的背包兩次，在第二次撞到時，她望向老翁，老翁即爆粗回應。(節目截圖)

李小姐表示：「背囊其實唔係好大啫，同埋中間應該多多少少仲有一個人行過嘅位。佢應該打咗我兩三拳，隔離有個乘客佢攞住部手機嘅喺度玩緊，跟住個阿伯就搶咗佢部手機想打我咁，但應該畀人阻止或者冇打中。」車廂內的乘客都紛紛指責老翁的行為，李小姐立即報警求助，更令人震驚的是，老翁在李小姐報警期間再多打了她一拳：「我報警期嘅時候佢又打多咗我一拳！」

車廂內的乘客都紛紛指責老翁的行為，李小姐立即報警求助。(節目截圖)

更令人震驚的是，老翁在李小姐報警期間再多打了她一拳。(節目截圖)

李小姐面部浮腫 公司得知事件後遭解僱

李小姐聽從警方指示在觀塘站下車，轉乘救護車到醫院驗傷。但老翁則繼續乘坐港鐵離開，驗傷結果顯示李小姐面部浮腫，觸碰時仍會感到痛楚。李小姐更禍不單行，被公司無理解僱：「因為佢我依家畀人炒咗，尋日個阿頭突然同我講，你唔使過嚟返工。」但片中老翁的側面的確是被清楚拍下，但警方方面仍然未有捉到疑犯。警方回應《東張西望》表示已將案件列作「普通襲擊案」處理，並交由黃大仙警區跟進，暫時未有人被捕。

李小姐聽從警方指示在觀塘站下車，轉乘救護車到醫院驗傷。(節目截圖)

李小姐更禍不單行，被公司無理解僱。(節目截圖)