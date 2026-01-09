軋戲劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《軋戲》陸劇改編自同名小説，有李欣蔚、石雨晨、施也、柳樾作為編劇，貓的樹為執導，由陳星旭、盧昱曉領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。陳星旭近期憑《梟起青壤》與迪麗熱巴的劇情人氣直線上升，今次更嘗試一人飾兩角，搭檔盧昱曉穿越虛幻和真實的感情線，大放閃光彈！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

轧戏官微@Weibo

《軋戲》電視劇情大綱

胡羞（盧昱曉 飾）向來的愛情運不順，有一天朋友拉了她去劇本殺俱樂部，參加民國主題的劇本殺《雪國列車》，邂逅到令她著迷的NPC演員秦宵一，其真名為肖稚宇（陳星旭 飾），為了見秦宵多幾面，她不惜一次次擲錢買門票，漸漸地肖稚宇注意到她。肖稚宇是表演系畢業的年輕導演，為人冷酷，雖然他知道自己扮演的NPC秦宵一十分受歡迎，卻沒想到會對一位頻頻刷場的女玩家動了真情，兩人的互動由劇內延續到戲外現實。然而當他們在現實世界重逢時，卻發現彼此的身份藏著謎團，他們在戲裡戲外的來回穿梭，完成自我成長，並收獲愛情。

《軋戲》播出時間｜最新追劇日曆

《軋戲》電視劇幾時播? 《軋戲》一共有28集，由東方衛視、愛奇藝播放。1月9日，VIP會員19:30更新4集；1月10日起，VIP會員每日19:30更新2集；1月16日、1月18日VIP更更1集；1月21日VIP停更；1月22日起，VIP會員每日19:30更新1集。東方衛視1月9日起每晚19:30播出

轧戏官微@Weibo

《軋戲》演員人物關係圖

《軋戲》演員

陳星旭 飾 秦肖一/肖稚宇

本名肖稚宇，秦肖一是劇本殺扮演工作的角色，受人歡迎

轧戏官微@Weibo

轧戏官微@Weibo

盧昱曉 飾 安娜/胡羞

本名胡羞，被朋友邀請參加劇本殺，扮演民國時期的安娜，假戲情真愛上了肖稚宇

轧戏官微@Weibo