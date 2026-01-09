尋秦記｜姚瑩瑩回想當時要背文言文感痛苦：我壓力大到爆煲

《尋秦記》電影版最近終於上映，一上映已經成功引起不少話題及掀起全城集體回憶，除了項少龍及秦王外，連劇集版的「朱姬」亦成為了熱話。當年飾演《尋秦記》「朱姬」的姚瑩瑩昨日（8日）接受《香港01》訪問時，提起這部代表作依然滔滔不絕。

姚瑩瑩當年飾演《尋秦記》「朱姬」。(陳順禎 攝)

姚瑩瑩回想當時要背文言文感痛苦

姚瑩瑩坦言當年的朱姬命運坎坷，為愛而生卻一生被利用，令她演得心力交瘁。她更自爆當年拍攝時「壓力爆煲」，每日都要靠PA幫手對稿，現在說起時她都一副想哭的樣子：「我記得由beginning開拍，如果你睇返我係好唔熟悉，都有啲文言文嘅，我係好大壓力！我拍得好壓力大嘅！每一晚你哋未必知，啲PA畀通告我呢，我買咗個錄音筆，佢哋每一晚都要同我對稿。你明唔明啊！即係我壓力大到爆煲，宣萱都叫我relax，我話relax唔到，我見到嗰啲字係佢識我，我唔識佢。」當年的姚瑩瑩隻身從新加坡來港發展，中文並不擅長，所以對於很多中文字及文言文，她唯有不停向工作人員詢問。

姚瑩瑩回想當時要背文言文感痛苦。(陳順禎 攝)

姚瑩瑩被問到當時如何克服時，她即時要「日日追住啲導演」，收到通告後的她因為十分緊張，所以不停找導演，連導演都不禁著她：「你冷靜啲，未到未到。」而導演對她亦十分好，把文言文由十幾字進行刪改，希望她會容易上手：「有時呢8個字，12個字嘅嘢幫我減到4個字或者5個字啊！我已經覺得好開心啦！」雖然姚瑩瑩一開始看到那些艱澀詞彙就「頭都大埋」，但拍到最後已經熟能生巧。

姚瑩瑩被問到當時如何克服時，她即時要「日日追住啲導演」。(陳順禎 攝)

朱姬同真．嫪毐。(陳順禎 攝)

古天樂穿越千年的T-shirt成為焦點

提起戲中靈魂人物古天樂，姚瑩瑩更是讚不絕口。她提到近期重溫劇集，最難忘的是古天樂那件穿越千年的T-shirt，更揭開一個鮮為人知的笑點：「因為嗰陣時都冇除衫戲㗎嘛同佢，所以我就唔知佢有件T恤喺底嘅。」雖然電影版未能原班人馬重聚，但姚瑩瑩直言古天樂飾演的「項少龍」是無人能及：「佢真係非常有心，對每一個細節都好執著。」對於影迷期待朱姬再現，姚瑩瑩則笑指要等高層安排，但只要大家記得那個為愛痴狂的朱姬，她已感到非常欣慰。

姚瑩瑩提到近期重溫劇集，最難忘的是古天樂那件穿越千年的T-shirt。(陳順禎 攝)

古天樂呢件穿越千年嘅T-shirt成為焦點。（《尋秦記》電影版劇照）

