張與辰跨年騷趙浚承被迫缺席嘆可惜　《中4》各自力撐好友攞5盞燈

《中年好聲音》已經播至第四輯，而《中年好聲音3》的參賽者張與辰及趙浚承昨日（8日）接受《香港01》訪問時，提起比賽二人坦言有幾位參賽者實力驚人。

與辰及趙浚承接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

趙浚承被迫缺席張與辰跨年騷

張與辰被問到早前的跨年倒數演出，他直言感覺「好好玩」，而且溫馨又熱鬧，但美中不足的地方，竟然是因趙浚承要「凑仔」而缺席：「好可惜我唔喺度，因為要喺屋企湊仔啊！」張與辰透露，當晚是他首次與眾多「歌迷會」朋友一同倒數，氣氛極佳。他的家人從馬來西亞來港欣賞他的跨年倒數演出，被問到家人評語時，即笑指：「佢哋玩得好開心，但佢哋話好攰，因為開到12點半，同埋成場騷係咁跳。」

趙浚承因要「凑仔」而缺席張與辰跨年騷。(陳順禎 攝)

趙浚承解釋自己雖然很想親臨現場：「原本真係好想去你嗰度，但被徵召就真係冇辦法。」原來他被太太「徵召」回北京見兒子，所以未能出席，他更指張與辰之後會有很多次的演唱會，所以只能下次再去。

趙浚承解釋自己雖然很想親臨現場。(陳順禎 攝)

趙浚承及張與辰坦言今屆參賽者實力驚人

談到對新一屆參賽者的看法，二人都給予極高評價。趙浚承及張與辰都坦言今屆的參賽者實力驚人，更有部分「蒙面」上陣的藝人，令趙浚承忍不住猜測對方身分：「估到少少啦，但又唔講得嘅，我又冇問佢係咪！（你覺得你邊個？）我覺得有一兩個我其實識嘅！（講唔講得係邊個？）唔好講啦，一陣就穿咗啦，我覺得有一個都幾friend，唔知係咪佢。」張與辰則沒有去猜測到底蒙面人是誰，希望最後公布時會有驚喜。

趙浚承及張與辰坦言今屆參賽者實力驚人。(陳順禎 攝)

張與辰表示自己是節目的忠實觀眾，幾乎每集必追，特別欣賞來自台灣的吳亦偉：「因為係自己認識嘅朋友，我就覺得佢呢一次佢擺咗好多心機入去準備呢一場比賽，所以我幾鍾意佢嘅嘢！」趙浚承同樣支持自己的朋友可嵐：「我覺得佢唱得好好，以前已經覺得佢唱得好好㗎啦！」二人都因為未有空到現場支持朋友，但就已經傳訊息為老友打氣。

二人都因為未有空到現場支持朋友，但就已經傳訊息為老友打氣。(陳順禎 攝)

