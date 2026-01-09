風華背後｜丁子朗自爆新劇是隱藏角色兼靈魂人物：好多嘢因我而起

丁子朗昨日（8日）出席TVB舉辦的盆菜宴，對於日前在《萬千星輝頒獎典禮》中失落「最佳男配角」一獎接受《香港01》訪問，他表示自己用了兩分鐘時間來調整心情。

丁子朗失落「最佳男配角」用了兩分鐘時間來調整心情。(陳順禎 攝)

丁子朗現場睇提名片段感震撼

丁子朗被問到當宣布男配角不是他時，是否有失望時即表示：「其實有得提名我已經好開心啦，同埋見到自己入到五強。同埋提名片段係我唔著衫嗰段片，其實嗰段片我都睇過幾次，當晚個騷個台好大熒幕好大，連我自己個樣同表情都睇得好清楚，真係好震撼。」談到落選，丁子朗沒有半點失落，反而像個大男孩般調侃自己：「其實邊個贏都好，我都會恭喜 Matthew。我覺得最重要係輸咗之後點樣繼續行返出嚟，你同人講『哎呀我輸咗好唔開心』係冇用嘅，你要用下一個角色話畀人聽你可以做得更好，呢個先係動力。」

丁子朗睇提名片段感震撼。(陳順禎 攝)

丁子朗自言非常膽小

說到下一套新劇《香港探秘地圖》，這部以靈異、都市傳說為題材的作品，丁子朗表示對他而言是個不小的挑戰。他笑言自己其實非常膽小：「我驚到不得了！我非常之驚呢方面嘅嘢！（咁點克服？）因為係假嘅嘛，我哋拍戲啫，你唔好同我講係真呀！我淨係睇劇本，其他嘢都唔知。同埋現場有咁多Crew（工作人員）、咁多演員，驚嗰陣就同大家傾吓偈，分散吓注意力。」

丁子朗表示對他而言這部以靈異、都市傳說為題材的作品是個不小的挑戰。(陳順禎 攝)

除了《香港探秘地圖》，丁子朗亦參演了邵氏新劇《風華背後》，談到再次與黃宗澤合作，他笑言黃宗澤在片場一直好奇他的角色身份：「Bosco喺片場成日問我『你到底演咩角色啊？』，到佢見到我嗰陣先知『原來係你啊衰仔！』」丁子朗更自爆於劇中所飾演的是一個「隱藏角色」，他神祕地形容這個角色是整個故事的「靈魂人物」：「好多嘢因我而起！」雖然今次丁子朗與黃宗澤沒有直接對手戲，但因為之前二人已經合作過不少次，所以今次都合作得很開心。

丁子朗自爆《風華背後》是隱藏角色兼靈魂人物。(陳順禎 攝)

睇下盤菜宴現場情況：