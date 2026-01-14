環球歌手轉投TVB即有節目做唔使坐冷板凳　屋企有錢絕對高富帥

歌手余宗遙昨日（8日）突然現身TVB參加一年一度的員工盆菜宴，連好友黃星綽都感到驚訝，二人接受《香港01》訪問時全程互窒兼講笑，更大爆原來余宗遙已經離開舊東家加入TVB，成為同事。余宗遙笑指：「其實都係行過睇下呢度，聞到啲嘢食味好香啊，咁所以入嚟睇下有咩食！點知入入下嚟又真係畀我入咗嚟。」余宗遙言談間透露已經離開舊東家一段時間，加入TVB後他更立即有工作，就是到內地參加音樂節目《我們的音樂館》當嘉賓：「理論上同埋程序上個故事就係講我哋係由零開始，由零蚊嘅budget，開始去籌備一個live show。」

黃星綽大爆原來余宗遙已經離開舊東家加入TVB。(陳順禎 攝)

余宗遙每天都有新挑戰

余宗遙表示一開始參加真人騷節目有點不習慣：「好多部份除咗要唱歌之外，同埋表演之外都係有好多真人show，咁我就其實都學到好多嘢。」被問到有什麼挑戰時，他指每天都是新的挑戰：「因為好多個舞台其實因為好多唔同嘅因素，可能第一集呢我就係有少少版權嘅問題，就唔可以開口唱。」不能唱歌，到底余宗遙還可以做什麼，他即笑指可以跳舞，而且舞技每天都有進步。

余宗遙表示一開始參加真人騷節目有點不習慣。(陳順禎 攝)

黃星綽透露正積極籌備百老匯風格音樂劇《愛登士家庭》

提到各人的近況，黃星綽透露正積極籌備百老匯風格音樂劇《愛登士家庭》（The Addams Family），更坦言這次挑戰令他壓力倍增：「因為比較上係一個傳統少少Broadway Western Style嘅一個音樂劇，所以就花咗好多心機入面。」他笑言每天練歌都練到「爆肺」：「我好畀心機練！因為真係好難！」他務求在月底西九的演出中，能將最好的一面呈現給觀眾，每天都加緊練習。

黃星綽透露正積極籌備百老匯風格音樂劇《愛登士家庭》（The Addams Family）。(陳順禎 攝)

另一邊廂，談到新一年的願望，黃星綽表示希望能繼續在綜藝與音樂上突破自己，更不排除未來有機會與余宗遙在音樂上進行深度合作。余宗遙則謙虛表示，今年也會繼續產出具個人風格的音樂作品，相信大家也十分期待他們在2026年帶來的更多驚喜。

黃星綽表示希望能繼續在綜藝與音樂上突破自己，更不排除未來有機會與余宗遙在音樂上進行深度合作。(陳順禎 攝)

