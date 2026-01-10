江華唱《天命最高》唔似劉華似秋官？被指蹭《尋秦記》熱度極無辜

《尋秦記》電影近日正在上映，成為全城熱話，連同其主題曲《天命最高》都因為「誰和誰」曼德拉效應引起瘋狂討論，而另一個《尋秦記》有關的話題，便是在古天樂致力以原班人馬拍電影的情況，江華卻未有參與。其實雙方都各自解釋過原因，雖然江華飾演的嫪毐、連晉在觀眾心中確是非常經典，但最主要是這兩個角色都已死去，沒「復活重拍」的意義和必要。

江華唱《天命最高》 唱腔被指似鄭少秋

不過，近日有網民就翻出江華唱《天命最高》的片段，當時他正開直播，唱得非常投入；江華的唱功當然毋庸置疑，千禧年代他曾出唱片，其中《九五至尊》主題曲更是耳熟能詳。但有網民就認為他演繹《天命最高》時唱腔太chok，甚至有點太油膩和老土。網民留言：「動作很劉華」、「尾音轉音唱到好似大戲咁」、「有幾個位唱腔似鄭少秋」

《尋秦記》電影上畫，讓網民十分懷念睇江華演的戲，他曾獲網民封為「影視王者」。（資料圖片）

網民對江華唱《天命最高》的部份評價。

網民建議翻唱連晉專屬音樂「鴉～」更適合

《尋秦記》中的江華一直被譽為「自帶背景音樂的角色」，指每次某首配樂響起，就知道連晉又做了壞事，YouTube上甚至有「尋秦記邪惡音樂」短片！江華接受《01娛樂》專訪時曾笑言：「都係俾面啦我覺得，係呀連晉，嫪毐一出場，就會有一個自己嘅音樂㗎嘛，好似係佢專屬嘅音樂呀嘛。」有網民看完他唱《天命最高》後就表示：「佢都係唱返鴉~~~~ 丫呀好啲」

被質疑拒演但抽水蹭熱度 實情曝光

此外，有網民指江華在「抽水」，明明講明不拍《尋秦記》電影，但見多人討論又唱《天命最高》蹭熱度，這一點絕對要為他平反，其實這段唱歌片是舊片，純粹近日有網民重新翻出，江華過往在直播中亦不止一次翻唱《天命最高》，其中一次已是3年多前，與今次電影上畫完全無關。