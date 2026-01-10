尋秦記電影｜滕麗名爆拍劇禁亂用電　唯獨古天樂房間常有神秘紫光

《尋秦記》電影版近日正式上畫，隨即掀起全城熱話。戲中飾演「善柔」的滕麗名接受 myTV SUPER 訪問時，大爆當年拍攝劇集版時的秘聞，更揭開了項少龍房內長期傳出「神秘紫光」之謎！

滕麗明飾演的善柔，在電影版再次出現。（《尋秦記》劇照）

片場嚴禁亂用電 古仔房內竟透幽幽紫光

滕麗名在訪問中回憶當年拍攝點滴，透露當時拍攝環境相當艱苦：「個環境因為非常之落後，所以我哋唔可以亂咁用電嘅。」在電力珍貴的情況下，大家都慳住用，但她大爆唯獨男主角古天樂的房間總是與眾不同。滕麗名笑言：「永遠喺項少龍間房呢，都會傳出幽幽嘅、紫色嘅光，咁你估點解？」當時主持人即時估是否「拍蚊」，阿滕開估：「唔係，佢要曬太陽燈！」後，隨即「嗤」一聲笑出來。

由「白古」變「黑古」 全因討厭化妝卸妝

眾所周知古天樂初出道時「青靚白淨」，直至後來才由「白古」變「黑古」，他曾在訪問中解釋原因，指因為自己好憎化妝，有時劇接劇回家連睡覺都沒時間，為了爭取時間休息甚至要捨棄卸妝。後來他發現唯有「曬黑」皮膚就不用化妝，於是決心變「黑白」。有傳他家裡設置了一部日曬床「曬燈」，用來定期「曬燈」維持一身的古銅膚色，古天樂在訪問中都承認：「唔係傳聞，係真。」他指若不主動去曬黑，基本上幾天就會變白，但拍劇時未必能常常出去曬太陽，因此不能曬太陽時就會曬燈，難怪滕麗名會見到其房內透出「紫光」。

眾所周知古天樂初出道時「青靚白淨」，直至後來才由「白古」變「黑古」。

古天樂曾表示，若不主動去曬黑，基本上幾天就會變白，因此他要長期曬燈保持黝黑膚色。

不過眼利網民翻睇劇集，發現在《尋》劇中，古天樂有時好黑。（TVB）

但有時又不算太黑，懷疑是否因為拍劇的地方不是時時有電可以曬燈。

滕麗名回看善柔演技感青澀 現傾向將感情藏更深

除了爆古仔的搞笑秘聞，滕麗名亦感性談及「善柔」這個角色。她坦言現在回看當時的演技覺得十分青澀，覺得自己當年演繹善柔對項少龍的愛意太過明顯，如果現在有機會再演一次，必定會將這份感情藏得更深、更內斂，演繹出另一種層次的深情。

善柔對項少龍故意刁難，說要將天上彩虹拿下才肯帶路。（《尋秦記》影片截圖）

郭羨妮、宣萱與滕麗名均凍齡不老，美貌與當年拍劇一樣！（陳順禎 攝）