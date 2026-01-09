《聲秀》下周辦畢業演唱會　柯雨霏、甄敏芳和周智敏把握機會偷師

「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」將於下星期日（18日）晚上在麥花臣場館舉行，《聲秀》十六強學員包括馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬因首次在演唱會舞台上表演，大夥兒心情緊張但也夾雜著興奮。早前公開以導師和學員為主題設計的7款專屬海報後，獲得粉絲一致好評，大會更特別印製《聲秀16強限定小卡》，每位觀眾可以獲得1包隨機4張，當中部份小卡印刷量非常小，大大提升了這些小卡的收藏價值。

胡鴻鈞組。(公關提供)

吳浩康組。(公關提供)

蘇永康組。(公關提供)

Vincy 泳兒組。(公關提供)

眾學員和導師現正一起為演唱會作最後衝刺，馮熙燮、柯雨霏和甄敏芳的導師蘇永康說：「係呢短短半年佢哋已經成長咗好多，自信心大咗，因為三個已經係專業歌手，我對佢哋嘅要求會比之前更加嚴格。」身為陸卓謙Jeffery的導師吳浩康則說：「一直都覺得Jeffrey一上到台就會變身，心態係佢最強嘅地方，演唱能力亦有進步，係比賽過程當中，有某啲部分對學員嚟講可能係佢哋從來都無接觸過，但Jeffery都勇於嘗試，呢方面我好欣賞佢。今次舉行呢個畢業演唱會當然替成班學員開心，佢地可以有屬於自己嘅舞台，見證住佢哋每位成長係我嘅榮幸。」張津銘、周智敏和穎喬的導師胡鴻鈞表示：「初初和學員相處，他們可能因為怕醜，所以大家感覺較為生疏。但始終這個比賽橫跨數個月時間，大家在練歌中多了很多交流而熟絡了。在比賽結束後，看到他們多了自信，他們也透過比賽找到屬於自己的音樂風格，也開始對在舞台上的演出和音樂編排會有要求，這對他們來講是一件好事。」Hubert 續說：「今次有機會和學員一起在畢業演唱會上合作，是很幸福的一件事，也希望今次演出可以為學員留下一個難忘的畫面和回憶。」

蘇永康。(公關提供)

胡鴻鈞。(公關提供)

吳浩康。(公關提供)

Vincy 泳兒。(公關提供)

早前柯雨霏Ophelia、甄敏芳Jenny和周智敏Emily把握機會去麥花臣場館偷師，更化身成為台前工作人員分發拜神用的香燭，率先體驗大拜氣氛；也充當臨時驗票員，感受觀眾對一個演唱會的熱情支持。在參觀後台化妝間時，Jenny看到掛在衣架上的服裝時說：「原來做一個演唱會要預備咁多靚衫，唔知我哋到時嘅戰衣係點㗎呢？您哋到時人場就知，不過我都未知住！」在偷師完畢後，Emily說：「冇諗過後台有咁多工作人員幫手，原來唔單止係唱歌咁簡單。」Jenny說：「仲有負責Audio同畫面的工作人員，佢哋每位都各師其職，是絕對的Team Work。」Ophelia表示後台地方很大，完全可以容納他們十六個學員。

柯雨霏、甄敏芳和周智敏把握機會去麥花臣場館偷師。(公關提供)