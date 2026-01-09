洪金寶孖孫仔跳舞三代同堂慶祝74歲生日 洪天明讚老竇：最靚仔
撰文：程嵐風
「大哥大」洪金寶前日（7日）74歲生日，兒子洪天明在社交平台上載他與父親及兩名兒子12歲大仔洪大仁（TJ）和10歲細仔洪竟稀（JT），三代同堂拍攝的短片，洪金寶一見孫仔即笑逐顏開，絕對是有孫萬事足！
三代同堂74歲生日
影片中，洪天明跑去問洪金寶︰「老竇，可不可以和我拍個跳舞視頻？」洪金寶完全無笑容，斬釘截鐵說一句：「唔得」。但轉頭洪天明再改口問︰「咁同兩個孫仔拍得唔得呀？」洪金寶立即轉口風說：「冇問題」。鏡頭一轉，洪金寶坐在椅子上，一臉精靈地與兩個孫仔一同用雙手做出舞蹈動作。影片尾聲，鏡頭外的天明大叫「Happy Birthday」，大仁和竟稀就一同攬實爺爺，向他送上生日祝福。洪金寶開心地望住兩個孫仔，場面溫馨有愛，洪天明在社交平台留言︰「祝全世界最靚仔的特工爺爺生日快樂！」
洪金寶任《尋秦記》動作指導 四父子首度合作
洪金寶與韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，三位兒子均承繼父親衣缽進入演藝圈。在電影《尋秦記》中，洪金寶擔任動作指導，並首度與三位兒子合作，長子洪天明飾演Phil，為Ken的小舅兼刺殺團成員，劇情戲份最高；二子洪天祥為洪家班成員，擔任龍虎武師，為幕後功臣；三子洪天照則飾演秦王手下大將武樹，在三兄弟中最靚仔。