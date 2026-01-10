劉詩昆5歲女於倫敦演音樂劇　86歲劉詩昆過度緊張溺愛遭導演狠批

劉詩昆跟太太孫穎去年年尾赴英國倫敦近1個月，為5歲大女劉蓓蓓（貝貝）初登音樂劇舞台、於倫敦西區The Shaw Theatre公演三場的音樂劇《哪吒》(Ne Zha)準備，日前首演順利完成，全場爆滿！



5歲貝貝倫敦首演驚艷全場

貝貝遺傳了父母的表演與藝術天賦，儘管年紀輕輕，面對現場座無虛席的劇場毫不怯場，表現活潑純真，其中還表演一場獨唱，贏得全場掌聲，首演結束後貝貝還跟其他演員一同接受當地媒體訪問。

導演禁「保姆團」跟身狠批溺愛

女兒首次踏足國際舞台，劉詩昆與孫穎份外緊張興奮，但二人過度溺愛令導演看不過眼，勒令「全員保姆」不得跟身，好讓女兒獨自接受專業訓練與發揮，結果貝貝不但演出讓人讚嘆，這次經歷更令孫穎深刻反省養育小孩的理念。她說：「貝貝今次的演出成功除令我非常感動，哭了多次，這次的歷程對我是一次靈魂洗禮、深入骨髓的覺醒之旅。這次演出算是一個緣份，音樂劇的製作人Emma找童年版哪吒，所以來找貝貝去演，是一次多國文化交流，原本以為照顧小孩是理所當然的事，條件好的家庭，博命去愛，小孩長大後反而沒有力量，今次導演下令保姆團不得跟貝貝進入劇場，開始時都很心痛，但慢慢發現這就是成長，能夠令小孩獨立完成，他們長大才會覓得去向。貝貝由最初戰戰兢兢，到最後得到自我肯定，直入劇場門，響徹雲霄，更上一層樓。真的讓我學習到對生命的責任與使命，好值得！」

放手讓愛成長孫穎痛定思痛

能夠完成任務，是成功的第一步，孫穎心中已開始有所計劃，她說：「我看到貝貝若於這方面真的有興趣又有天份，唱、跳、演也有堅實的基礎、願意去學習與付出，我有機會去打造一個以她爲主角的音樂劇。」

音樂劇《哪吒》融合中西文化

音樂劇《哪吒》（Nezha）是一部驚心動魄的全新音樂劇，靈感來自中國神話中傳說中的戰士神。這部作品將現代音樂劇和說唱與東方故事傳統融合在一起，將中國最受歡迎的史詩故事之一帶入生活——一個敢於挑戰命運的英雄故事。