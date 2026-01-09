《中年》林俊一非禮罪成候判　涂家堯大爆早已認識親揭個人感受

曾參加《中年好聲音》的涂家堯今日（ 9/1）現身尖沙咀出席《同心同路·聲動香港》慈善音樂會記者會。涂家堯接受《香港01》訪問時表示：「其實今次我哋一大班嘅歌手，會用歌聲為大埔受火災影響嘅居民或其他人士送上溫暖打氣，咁所以幫助佢哋有好多方式，哪怕可能我哋唱首歌或者同朋友傾下偈去開解，我覺得都好緊要。」

涂家堯未參加《中一》已經認識林俊一。（葉志明攝）

涂家堯苦等2年終於出國語新歌，他透露歌詞背後隱藏着一個朋友真實故事：「呢首歌係一首悲歌嚟。記得嗰陣時寫歌葉樹輝問我想寫咩故仔，當時我諗唔到，我唔想又係情歌，又或者失戀，前後諗咗好耐，突然間有一日收到個信息，有個朋友喺台灣離開咗，咁就係因為佢有呢個病，咁我醒一醒，不如就寫關於抑鬱症，於是就搵咗一位喺台灣嘅歌手就就寫咗呢個詞。」

對於《中年好聲音》參賽者林俊一被控多項非禮及普通襲擊罪，涉及多名男學生，包括一名未成年人士罪成，法院將於2026年1月26日判刑。涂家堯表示：「我喺參加《中年好聲音》之前我有一個東區有一個比賽。咁嗰次系佢都係參賽者咁嗰陣時有一面之緣，但當時同佢冇乜兩句，只記得佢有同我講有個節目叫《中年好聲音》問我有冇報名咁。」

涂家堯苦等2年終於出國語新歌。（葉志明攝）

涂家堯續說：「當時我都唔知道佢有參加，係到我去到 100強拍攝嗰陣時我撞到佢，然後大家講咗兩句咁樣。（知到佢涉案有咩感受？）我知道佢嗰件事發生係教唱歌，導致到去做咗嗰啲非禮人嘅事。（會唔會覺得好嘔心？）我相信大家都會有一樣嘅感覺嘅，對於呢啲事即係始終人哋唔同意嘛，就算人哋同意你都要睇下嗰個係咪你自己個伴侶啦，不過佢自己要對返佢自己行為負責任。」