陳志雲爆TVB藝人接工作鍾意扭計　介意執二攤李尚正：真係攻心計

37歲的盧頌恩（妹頭/妹姐）與44歲李尚正（阿正）這對「黃金組合」，自2014年起憑藉《臥底旅行團》系列成功入屋，成為HOY TV的王牌保證。早前播出的《臥底旅行團5.0》更創下逾6點收視（約39萬觀眾），「妹頭」搖身變「妹姐」與李尚正齊齊升呢成為HOY TV「一姐一哥」。日前兩人作客陳志雲的YouTube節目《志雲頻道》，期間盧頌恩屢被逼問人工有幾多，作為前TVB業務總經理的陳志雲見多識廣，即場教她職場之道，應該學習向經理人「扭計」，並大爆TVB藝人接工作時會擺出高姿態，自尊心非常強大。

《臥底旅行團5.0》好成功，再創HOY TV收視高點。（IG@aiyanalo）

李尚正同盧頌恩係HOY TV「一哥一姐」。（IG@aiyanalo）

盧頌恩唔識「扭計」學習撒嬌

節目中，盧頌恩表示接工作價錢並非最重要，她說：「我接job唔知咩叫高咩叫低喎，總之嗰件事如果好好玩好開心，咁我就覺得好正。」陳志雲笑她太易相處，對住鏡頭外的盧頌恩經理人阿佳說：「我明白點解阿佳可以做咁多工作，太容易做嘞，呢個藝人管理，個藝人咁好嘅，你（盧頌恩）學吓扭計啦。」盧頌恩即場扭身撒嬌說：「咦，搞錯呀！」並向陳志雲請教怎樣向經理人「扭計」。

李尚正同盧頌恩作客陳志雲節目。（YouTube@志雲頻道）

盧頌恩接Job講求開心，被指唔識向經理人扭計。（YouTube@志雲頻道）

陳志雲隨後說：「咁你要向TVB啲藝人請教一下嘞！一陣留低，我教你，等阿佳份工唔好咁易做。」盧頌恩打蛇隨棍上，反客為主問陳志雲有沒有一句有霸氣說話能「嚇親」經理人，陳志雲即變聲兼七情上面說：「佢搵我之前有冇搵過第二個呀？」、「我係第一選擇定第二選擇？」聽到盧頌恩「O嘴」，李尚正亦瞪大眼笑得開懷。

李尚正：真係攻心計！

見二人聽得入神，陳志雲再加碼說：「係你搵佢定係佢搵你？」、「我唔係講錢，我覺得地位比較緊要啲。」盧頌恩提出疑問，問經理人是否要向客戶查問相關問題，陳志雲說：「你理得佢問唔問個客吖，佢可能詐諦問完返嚟，畀一個你想要嘅答案，佢都要做吓戲吖嘛。」盧頌恩聽到「嘩嘩聲」，李尚正亦忍不住說：「真係攻心計。」

妹姐即場扭身，好搞笑。（YouTube@志雲頻道）

妹姐聽見陳志雲爆金句，聽到嘩嘩聲。（YouTube@志雲頻道）

李尚正覺得以前藝人會咁做，依家未必。（YouTube@志雲頻道）

藝人自尊心強大

陳志雲忽然「盧頌恩上身」續說：「仲有，我有啲唔開心阿佳...我想你嚟同我傾啲嘢，嚟到之後我好攰，我眼瞓，都係第二日再傾啦。」盧頌恩再次「嘩」，李尚正一臉認真說：「以前嗰啲係咁，依家嗰啲好難講。」盧頌恩天真地問：「點解？真係唔開心？」陳志雲解釋原因：「唔係，點講呢...你做一個藝人，你嘅自尊一定會大一啲，你唔大你唔會做啦。你一定覺得自己係最好架嘛。」

陳志雲爆TVB藝人接工作前，會問經理人：「搵我之前有冇搵過邊個？」（YouTube@志雲頻道）

唔鍾意執二攤做第二。（YouTube@志雲頻道）

李尚正都覺得好：「攻心計」。（YouTube@志雲頻道）