萬千星輝2025｜蕭定一大讚龔慈恩好戲　點解輸俾王敏奕：遊戲規則

《萬千星輝頒獎典禮2025》於日前圓滿結束，「視帝」最佳男主角、「視后」最佳女主角分別由黃宗澤和佘詩曼奪得。眾多得獎者之中，尤其是王敏奕擊敗龔慈恩最令人意外。日前電影人蕭定一就在小紅書上發表言論，分析龔慈恩落敗的原因。



（小紅書截圖）

萬千星輝＝鼓勵續約？

蕭定一直言：「萬千星輝比叱咤更擺明車馬，龔姐冇獎攞，大家都明嗰件事嘅遊戲規則係點樣。」他表示，快將滿約的藝人而又肯續約就會有「獎勵」：「係一種鼓勵續約嘅技巧，可能黃宗澤就嚟滿約，佢廿幾年都有攞過，咁就畀個獎你順便簽續約。」他又指出，同樣道理套在佘詩曼身上也適用，指可能佘詩曼答應拍《新聞女王3》就有獎。蕭定一以五個字帶過：「都係商業啦。」

（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

蕭定一：唔公道呀，（女配角）畀王敏奕

不過蕭定一也重申，自己看完《新聞女王2》後覺得黃宗澤和佘詩曼的演技也是出色的。他說：「Bosco我覺得係好嘅，你哋點講都冇用。阿佘當然係好啦，只不過劇本唔好。」之後，他又認為論表現龔慈恩絕對比王敏奕好：「龔姐絕對講戲，係好過王敏奕。王敏奕唔係唔鍾意，我都好鍾意王敏奕，但係唔公道呀嘛畀王敏奕。因為龔姐真係做得好過佢。王敏奕佢真係好靚，我唔明點解當初冇大捧佢，我已經覺得好奇怪，其實我覺得王敏奕係可造之才。但係以戲論戲，應該畀龔姐，但成個TVB系統就係咁。」

（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

TVB頒獎禮＝週年年會？

接着，蕭定一又以「公司週年年會」去形容萬千星輝頒獎典禮：「頒獎畀佢間公司，覺得未來同佢更搵到錢嘅員工，你咪明白成個嘢，你哋唔使咁認真。如果覺得嗰個人就走，唔會同我搵到錢，咪嗰畀個獎牌係囉，就係咁解。或者係貢獻好大，咪生個獎出嚟畀曾志偉。」

（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

「畀二叔、三嬸、六姑婆都得」？

蕭定一亦直言：「TVB連機制都唔會有，佢講邊個就邊個，畀邊個就邊個。」翻查資料，TVB曾於2023年公布過「萬千星輝」的機制，賽果會由觀眾投票、TVB職藝員投票及大會評委會的聯合評選模式選出，如視帝、視后、最佳劇集等，都是由這三方聯合選出最後五強，再由評委會決出得獎者。

蕭定一又以「團年飯」作比喻：「鍾意自己搞啲頒獎畀二叔、三嬸、六姑婆都得㗎，冇問題，都一樣之嘛，呢個就係個遊戲。」他也特別提到，林盛斌「扑」爛個獎是高潮所在：「實在太好笑。」

（小紅書截圖）

形容黃宗澤攞獎係「佩服自己」

最後，他提到：「點解團年飯攞獎會咁開心？因為佢家族好大，喺圍村家族咁大，有成幾千人。你去TVB做嘢等於要排隊入閘，男主角可能有80人排緊，你排隊終於排到男主角，仲未攞到喎，好似黃宗澤咁，仲要排廿幾年先攞到獎，咁你係畀自己好感動，就係你喺一間咁嘅機構都可以忍受同排隊咗20年，所以真係好值得感動。咁嘅機構都排隊排咁耐，佩服自己嗰種堅持，所以咪好開心囉。」