TVB最佳男配角做物理治療師認真為病人拍痰　唔做演員網民讚好？

現年41歲的林景程（King）入行16年一直低調務實，除了在螢幕前演技精湛，私底下更是一名擁有專業資格的物理治療師。本港近期受寒流襲擊，多區氣溫跌至12度以下，林景程昨日（8日）在社交平台發文，發揮專業知識提醒老友記保暖，以預防冬日關節痛症，專業又貼心的「暖男」形象獲網民一致激讚。

林景程入行已做物理治療師。（facebook@林景程）

因為要專心演戲，試過辭退物理治療師工作。（facebook@林景程）

專業拆解關節痛成因 提醒長者保暖避「黏」

林景程在文中專業地解釋，天氣寒冷會令肌肉溫度下降，導致血管收縮，氧氣與養分供應隨之減少，直接影響肌肉表現。他更特別提到：「溫度低亦會令關節液變黏，潤滑功能差咗，就會令關節活動既時候更加唔順，尤其係本身患有膝部退化性關節既長者，呢啲情況可能會更加明顯。」林景程不忘呼籲大眾多關心身邊的老友記，提醒他們注意溫差。

林景程現在雙線發展，一邊做演員一邊做物理治療師。（facebook@林景程）

真心關懷病人 為臥床人士認真拍痰

帖文一出，隨即引來大批網民留言，有曾與他共事的網民爆料，指林景程當年兼職做物理治療師時表現極之專業：「你是唯一一個堅落手落腳，為臥床人士認真拍痰的PT！」大讚他真心關懷病人。另有網民誤以為林景程已轉行：「唔做演員，做物理治療師都幾好吖，幫到人！！」林景程即回應澄清：「💪🏻💪🏻兩樣都努力做」。

提醒老友記要好好保暖。（facebook@林景程）

林景程自2009年參加《超級巨聲》入行，苦熬多年，去年終在《萬千星輝頒獎典禮2024》憑《反黑英雄》飾演「燦哥」首奪「最佳男配角」。其後他接受商台《星光背後》訪問，自爆得獎後回家即向太太「放負」，指自己「演得未夠好，對唔住呢個獎」，之後被太太邊鬧邊鼓勵：「你睇！好多人支持你，無人話你對唔住呢個獎，唯一得你自己話對唔起呢個獎！」

試過9個月沒有工作 去年奪獎獲肯定

林景程直言演藝路難行，指當初做新演員拍《On Call 36小時》遇到好角色，以為會愈做愈好，決心辭去物理治療師的穩定收入，怎料之後多次經歷數個月沒工開的日子，「錢唔算好重要問題，係個人好頹，試過9個月無嘢做，不過同其他人傾返其實好多人都有經歷過。」他自揭結婚前，太太曾力勸他放棄演員路而鬧分手，但他發現自己已愛上演戲，最後決定身兼物理治療師與演員兩職，堅持至今，最終於去年奪「最佳男配角」首獲肯定。

先後參加過《英皇新秀》及《超級巨聲》，林景程反而認清了自己不是歌手材料，逐漸打消了做歌手念頭。（TVB）

《On Call 36小時》是林景程第一套劇，他當時於演戲處於窺探階段，未去到非演不可，但現在已經是有戲演才開心。（TVB）

林景程首奪最佳男配角！（電視截圖）

林景程首奪最佳男配角！（陳順禎攝）

激動。（電視截圖）