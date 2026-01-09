伍富橋悲痛宣布婆婆離世　收三次病危通知書：我們來生再見

TVB藝人伍富橋悲痛宣布婆婆離世的消息，令他大受打撃，更形容為「絕對是我人生最痛的一次」，令人心痛！



感情好好！（IG/@alvinngfukiu）

令人心痛！（IG/@alvinngfukiu）

伍富橋由婆婆照顧長大！（IG/@alvinngfukiu）

他感觸在IG發文表示︰

致我最親愛的婆婆：

我真的真的很想念你

好想可以再次揹你上樓梯

揹你上山看風景

親人們都說我是你最惦掛最錫的孫兒

但亦因為咁我更加自責

我沒有在你還能夠說話的時候多一點回來看你

每次也覺得還有時間

結果就成為我人生最大的遺憾

這一個月裡由第一次收到親人電話告知你留醫ICU

到中間病情反反覆覆，收過三次病危通知書，一向又獨立又硬淨的你，一次又一次創造奇蹟戰勝病魔。我跟自己說如果你可以渡過這一關，無論幾忙，我也會每星期回去探你一次！只可惜以後冇辦法兌現了。唯一慶幸是在你彌留期間，原本一直昏迷的你，竟然奇蹟地醒了，你用你虛弱無力的眼睛看着我們每一位至親，眼淚慢慢流下，我為你擦眼淚，是第一次也是最後一次。或許大家心裏都知道這是最後一面了。

這幾天每當我獨處的時候，眼淚都會不受控制的留下來。

我會打開你生前發給我的微信語音訊息，聽着你每次知道我要回來看你是你那興奮的語氣。上年年中你孫新抱說出年回來跟你吃生日飯，你說不要，因為會驚動閻羅王把你帶走。怎想到生日還未到，你已經被帶走了。我並唔係第一次接觸生老病死這個課題，但只能夠說這次失去至親，絕對是我人生最痛的一次。我應承你，我會好好照顧我的家人，成為一個稱職的丈夫和兒子。我們來生再見。

你的乖孫 上

「It’s not the time for us to say our goodbye

別害怕手放開 彼此約定謹記於腦海

一天再續沿途精彩 唯望你亦能看開

No it’s not the end

I’ll see you my dear, again」