60歲隱形富婆不婚不育　談租金一額汗細數港人每年人均支出：40萬

楊玉梅是1990年《亞洲小姐競選》季軍兼奪「最上鏡小姐」及「完美體態」的三料得主，但60歲的她至今仍不婚不育。日前（9日）她在抖音拍片談單身人士在香港的基本使費，由食、住的基本生活開支說起，粗略計算每年人均消費約40萬港元，大嘆：「所以我呢...我唔敢結婚唔敢生仔呀！」

完全睇唔出真實年齡！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

一人消費每日幾多？

影片中，楊玉梅一開始就提出一個問題：「唔結婚又唔生仔喺香港一年要用幾多錢呀？」她如數家珍，分飲食、出街、住屋、娛樂消費及收入五點逐項例明支出數額，她說：「食早餐大概要$40至$50啦，午餐就要$80，如果再飲個下午茶啦就最少都$20、30，咁去到夜晚晚飯食好啲，我諗都要百幾蚊一個人。」再加上坐車，最普通的消費都要六至七百元一個人。

楊玉梅計吓喺香港一年要用幾多錢？（抖音@楊玉梅）

食早餐都要$40至$50蚊。（抖音@楊玉梅）

住屋問題最頭痛

談到住屋更加頭痛，眾所周知香港居住環境比較細，楊玉梅稱普通一個開放式單位都要$15,000至$20,000月租，她說：「你話如果一家人嘅一對夫婦啦，爸爸媽媽同一個仔一個女，都一額汗呀，所以租金對香港嚟講真係好大嘅問題。」她還舉例子指有好多朋友來香港住酒店，或會遇過「隻腳擺喺露度」的誇張情況，而香港的所極為狹窄，轉身亦有難度，苦笑謂：「所以不能太胖了」。如照內地租住一千多平方尺，在香港預算要七萬港元，在內地的洗手間等如香港的廳。

香港住屋出名又細又貴，真係一額汗！（抖音@楊玉梅）

入廁所真係肥啲都難轉身。（抖音@楊玉梅）

一年40萬元：唔敢結婚唔敢生仔

講完支出再講收入，她說：「服務員差不多$18,000，經理可能會$20,000，所以其實收入唔算話好高，但各樣支出就好高。我諗平均同普通啦，我諗大概單身一個人，最基本同埋精打細算都要40萬一年...所以我唔敢結婚唔敢生仔。」她還擺出握拳求饒手勢，不少網民就勸她回內地：「來深圳吧，直接變富婆了！」

楊玉梅話60歲不婚不育有原因。（抖音@楊玉梅）

求饒手勢：「真係唔敢結婚生仔呀！」（抖音@楊玉梅）

拍劇不為錢求發揮空間

楊玉梅在1990年參選亞姐贏得季軍，還獲得最上鏡小姐、完美體態獎，之後她加入亞視，但僅僅五年就離開，及後她曾過檔TVB及向電影圈發展。近年楊玉梅重返TVB拍劇，劇集一部接一部，包括《包青天再起風雲》、《特技人》、《牛下女高音》、《法證先鋒IV》、《迷網》等等，雖然戲份不多，但演出就獲得觀眾認同，大讚她好戲。而楊玉梅曾在接受訪問時就坦言回巢拍劇並不是為錢，而是希望遇到好的劇集及角色，有空間發揮，獲得滿足感。

楊玉梅近年重返TVB拍劇，演出備受好評。（劇照）

重溫精彩演出：

+ 4

投資飲食界當隱形富婆

楊玉梅曾暫別香港娛樂圈，在內地開公司拍電視劇及電影，更學習做監製，嘗試幕後工作。除了演藝事業之外，楊玉梅早在2000年就進軍飲食界，投資開餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她就十分低調，可以算是圈中的隱形富婆。雖然楊玉梅至今仍是單身，但她亦不愁寂寞，本身有國際瑜伽導師牌的她經常做瑜伽Keep Fit，各種高難度動作都難不倒她，令人驚歎！