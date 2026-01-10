詹天文為「搶獎說」親解畫　太緊張斷片：完全唔記得要由嘉賓頒獎

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》早前圓滿結束，現年19歲的「聲夢小花」詹天文（Windy）因為在領獎時的一個舉動惹來網民熱議，被指在台上「搶獎」，日前她接受《香港01》訪問時坦言當時因太過緊張而「斷片」，事後已即時向頒獎嘉賓林敏驄前輩致歉。

詹天文被指在《萬千星輝頒獎典禮2025》台上「搶獎」。(葉志明 攝)

台上「斷片」失儀 獲前輩林敏驄體諒

詹天文當晚得獎後在台上「自動自覺」拿起獎座，被不少網民批評「無大無細」、「唔識禮貌」，她回憶起當刻仍顯得相當尷尬：「當我知道自己入咗五強之後，其實一早諗好咗少少講稿。但一上到台，見到個獎喺檯面，又見到個計時器係咁倒數，我就變得更加緊張，一心諗住攞咗個獎就快啲講多謝邊個，嗰陣我完全唔記得咗原來要由嘉賓頒獎先得。」她又感激林敏驄當場的提醒，並指對方事後亦表示體諒，沒有怪責她。

詹天文回憶起當刻仍顯得相當尷尬。(葉志明 攝)

詹天文表示上台後見到有計時器：「本身有兩分鐘畀我講，但係當時我開始講嘅時候就淨返三十秒時間，咁所以我就用咗好極速嘅語速，就好似冇諗咁多就講咗好多嘢出嚟。」之後亦有不少網民留負評，覺得她有很多不足之處。

詹天文表示上台後見到有計時器。(葉志明 攝)

面對網民負評：我會慢慢沉澱

對於網上排山倒海的負評，詹天文表示都有留意，並謙卑接受批評，並表示「年紀細唔係藉口」：「即係自己都要就算好緊張都係要keep返淡定，唔可以用年齡去講，即係雖然自己19歲但係都已經大個，就唔可以話因為咁細個就可以有呢個錯誤發生。我之後都會再淡定多啲，同埋聽多啲網民嘅意見。」

對於網上排山倒海的負評，詹天文表示都有留意，並謙卑接受批評。(葉志明 攝)

詹天文透露，外界一直指她說話語速太快，給人一種思慮不周的感覺：「因為好多人都有同我講話我講嘢嘅語速太快，所以就搞到可能未思考清楚就已經講咗啲嘢出嚟。咁所以佢哋就叫我要講嘢前三思多啲同埋慢慢講，咁我而家都開始可能對住塊鏡會練下，或者甚至係同friend傾偈嘅時候，都要注意呢個語速嘅問題。」她覺得自己詞不達意有機會是因為在內地讀書，所以用書面語比較多：「我都覺得主要嘅原因都係，可能我而家喺廣州嗰邊讀書讀得多，咁就搞到我而家好多嘢會變咗書面語，或者而家嗰個表達方式就有少少變咗，會有少少詞不達意，咁所以都希望大家會諒解。同埋我之後都會慢慢地去沉澱下，跟住諗多啲點樣去講，再去講出嚟。」

詹天文透露，外界一直指她說話語速太快，給人一種思慮不周的感覺。(葉志明 攝)

為了改進，詹天文計劃未來透過閱讀來「增加內涵」：「因為其實我自己係好唔鍾意睇書嘅，可能我淨係會喺一啲片上面去吸取一啲知識，咁我都希望自己可以再增加一啲再深層或者多啲有內涵嘅嘢。」