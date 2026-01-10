TVB主席許濤指去年做了幾項改革　將投入更多資源在微短劇市場

TVB今日（9日）繼續舉辦一年一度的盆菜宴，全台職藝員都有出席，主席許濤在前一日宣布開餐前除了總結了TVB在2025年的成績，並宣布全部員工都能「加人工」，現場即傳出一陣陣的歡呼聲。在第二天的盆菜宴中，許濤所說的事項跟前一日差不多，但今次竟特別提及到微短劇市場及AI方面。許濤表示TVB在過往一年做出好成績除了「底子好」外，亦靠員工的努力，他提及到以下幾項改革。

TVB主席許濤於盆菜宴宣布全體加人工 ：你哋嘅付出公司係會見到！

許濤表示TVB在過往一年做出好成績除了「底子好」外，亦靠員工的努力，他提及到以下幾項改革。(葉志明 攝)

大灣區市場

TVB收回香港及大灣區的經營權，為客戶提供更全面的廣告方案：「我哋打開咗大灣區嘅市場，因為我哋將香港同埋大灣區嘅經營權收返嚟之後，令到我哋有一啲好好嘅廣告 Solution（方案）畀到香港好多大客戶，包括匯豐銀行、麥當勞，甚至乎其他各行各業嘅企業。喺呢啲努力同改革之下，令到我哋嘅業績越嚟越好。」

AI 應用

去年下半年開始，TVB於各部門嘗試投入 AI。今年會有更多政策推出：「我哋喺 AI 方面會陸陸續續有唔同嘅政策推出，包括同藝人嘅合作、內部嘅製作、鏡面上嘅後期工作、配音，亦都包括我哋文書嘅工作，都會全面有 AI 投入。」

微短劇市場

國內微短劇市場興旺，收入甚至超越咗電影票房：「呢個亦都係我哋今年會努力嘅方向，我哋會將我哋嘅製作資源、IP、Artist 投入去微短劇上面嘅嘗試。」

TVB今年將投入更多資源在微短劇市場。(葉志明 攝)

最後，許濤懇請大家在2026年用一個開放、試錯及包容的心態，去跟其他部門或第三方合作嘗試。只要抱著這個心態，他相信一年後站在這，又可以跟大家分享更多好消息。