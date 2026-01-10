小城大事劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《小城大事》陸劇又名造城者，改編自浙江省得獎報告文學《中國農民城》。有袁克平、黃葦、馬健作為編劇，孫皓為執導，由趙麗穎、黃曉明、陳明昊、朱媛媛領銜主演的一套以歷史改革為題材的電視劇。女主角趙麗穎為了把角色呈現得更好，特意增重8公斤，拍檔一向以霸氣角色示人的黃曉明，這部更是朱媛媛的遺作，劇集富有年代感！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧小城大事@Weibo

《小城大事》電視劇情大綱

在二十世紀八十年代初期，平川縣為了推動發展速度，而創建了「月海鎮」。縣委辦秘書李秋萍與鄭德誠是兩位能力高的基層幹部，懷著「人民城市人民建」的信念，從改革開放政策和中央一號文件找到了改革之路。在沒有動用國家一分一毫的財政情況下，以「集資、合伙」的創舉，帶領一眾農民，從零開始建起一座現代化城市。這不僅寫下一段從零到一的造城奇蹟，更是中國建城史的偉業，幾十萬農民的命運被改寫。一班造城者李秋萍、鄭德誠、解春來、高雪梅等人勇於開拓、敢想敢做，共同譜寫八十年代壯麗的一章。

《小城大事》播出時間｜最新追劇日曆

《小城大事》電視劇幾時播? 《小城大事》一共有集，由CCTV-8、騰訊視頻播放。1月10日起每晚19:30，CCTV-8連播兩集，騰訊視頻首更3集，SVIP搶先看1 集。

电视剧小城大事@Weibo

《小城大事》演員人物關係圖

电视剧小城大事@Weibo

《小城大事》演員

趙麗穎 飾 李秋萍

电视剧小城大事@Weibo

黃曉明 飾 鄭德誠

电视剧小城大事@Weibo

陳明昊 飾 解春來

电视剧小城大事@Weibo

朱媛媛 飾 高雪梅