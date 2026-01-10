陳庭欣唔抗拒阿 Bob介紹對象當識朋友享受單身：我都未Ready好

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）早前與拍拖八年的「十億男友」楊振源（Benny）分手，雖然外界總以「豪門夢碎」來形容，但陳庭欣昨日（9日）現身TVB盆菜宴時神采奕奕，似乎已走出陰霾。陳庭欣接受《香港01》訪問時坦言仍未完全收拾心情，所以未有心理準備接受下一段戀情。

陳庭欣接受《香港01》訪問時坦言仍未完全收拾心情。（葉志明 攝)

還原與「東張男神」認識經過

近日傳出陳庭欣與《東張西望》男神曾錦燊的緋聞，她隨即澄清兩人其實認識多年。早在曾錦燊加入TVB前，二人已在船P認識。陳庭欣憶述當時對方還是個內斂的「訓練班新人」，沒想到現在成了拍檔：「嗰陣我哋一齊去個船P，係人哋生日，成架船好多人，但偏偏得佢一個係TVB嘅人（雖然嗰陣我唔知佢讀緊藝訓班）。嗰陣我哋傾得最投契，因為仲有另一個女仔係做Model嘅，所以我同佢哋識咗好耐。」曾錦燊加入《東張西望》後，陳庭欣笑指很多人以為是她推薦曾錦燊加入，但原來是另有其人。

陳庭欣表示與曾錦燊在加入《東張》前已認識。(ig@toby_yanyan)

陳庭欣還原與「東張男神」曾錦燊認識經過。（葉志明 攝)

陳庭欣笑稱曾錦燊有時會出現懶散狀況，所以自己負起了「教官」責任，經常捉住他練配音（Dubbing）：「佢配得唔係幾好，所以我會嚴厲啲，負責鞭策佢！」被問到與曾錦燊會否有發展的機會時，即「耍手擰頭」指：「佢太小朋友啦！而且佢諗嘢好清晰，佢呢代人話：『我鍾意自己多啲，唔想拍拖住。』佢話要專注事業，極度愛自己。」

陳庭欣笑稱曾錦燊有時會出現懶散狀況，所以自己負起了「教官」責任。（葉志明 攝)

回應阿 Bob 「介紹男仔」：緣分唔急得

提到早前在頒獎禮上，林盛斌（Bob）在台上公開要為她介紹對象，甚至傳出對方身家過十億。陳庭欣聽後不禁大笑，直言當時被阿 Bob 嚇到：「好感謝佢咁關心我，但緣分真係冇得強求。阿Bob話介紹人畀我識，我當然開心，亦唔會抗拒，當識個朋友囉，但我而家心理上其實未Ready好。」她表示現時享受單身，搬回黃大仙居住後生活簡單樸實，反而更能專注事業。至於現在有沒有人正對她長開追求？ 陳庭欣則表示：「暫時呢刻我唔覺得有，就算有，我都未Ready好。」

陳庭欣未Ready好接受下一段戀情。（葉志明 攝)

慘遭網民騷擾：收過「不雅照」

雖然陳庭欣分手後收到不少昔日同窗與網民的鼓勵，但她亦自爆近期收到不少「怪癖」短訊，甚至有人私訊傳送「下體特大照」騷擾：「佢send自己嘅下體畀我睇囉，特大咁囉，放大咁！」對此她表現得相當豁達，笑言公眾人物的帳號是Public的，難免會遇到奇怪事，現階段只想專心工作，為未來事業開拓更多可能性，暫時不考慮感情事。