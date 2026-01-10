羅子溢失落視帝無損心情　爆女兒拎「閱讀獎」：仲開心過自己攞獎

《萬千星輝頒獎典禮2025》上周日（4日）圓滿落幕，憑台慶劇《金式森林》成為視帝大熱的羅子溢（前名羅仲謙），最終雖然大熱倒灶，敗給《新聞女王2》的黃宗澤，但「受封」網民心目中遺珠的他，心情似乎未受影響。昨日（9日）他現身活動時接受《香港01》訪問，談及太太楊茜堯（前名楊怡）在後台送上鮮花與手寫卡力撐，露出招牌幸福笑容，直言這份驚喜比獎項更甜。

羅子溢現身活動時接受《香港01》訪問，談及太太楊茜堯（前名楊怡）在後台送上鮮花與手寫卡力撐，露出招牌幸福笑容。(葉志明 攝)

楊茜堯送花「撐腰」 羅子溢：太太最懂我

提到頒獎禮當晚，楊茜堯特意留守到最後，並為他準備了寫上「你是我心目中的No.1」的卡片，子溢坦言非常窩心：「其實我太太都係呢行嘅人，好多嘢都盡在不言中，佢之前寫咗張心意卡畀我，大家都有見到入面寫咩，我完全感受到嗰份心意。有畀個擁抱我嘅，係好 sweet 嘅。」

楊茜堯特意留守到最後，並為他準備了寫上「你是我心目中的No.1」的卡片。(葉志明 攝)

雖然與視帝寶座擦身而過，但子溢透露回家後有一份更大的驚喜等緊他——一對仔女親手畫的「第一名獎盃」草稿。他笑言：「小朋友未必知發生咩事，但佢哋會同我講『爸爸加油，繼續努力』，我會同佢講，其實爸爸見到你攞獎，我仲開心過自己攞獎！」

雖然與視帝寶座擦身而過，但子溢透露回家後有一份更大的驚喜等緊他。(葉志明 攝)

一對仔女親手畫的「第一名獎盃」草稿。(ig圖片)

女兒200本閱讀獎成動力

近年演技大躍進、由陽光男孩轉型沉穩中佬的子溢，私下亦有一套獨門育兒經。他罕有分享女兒在學校的「威水史」：「囡囡佢攞咗個閱讀獎，佢一個月可以睇到 200 本書！當然係啲比較薄嘅書啦。仲有啲運動獎、義工獎，我全部都好珍惜。」

女兒200本閱讀獎成動力。(葉志明 攝)

對於被問到是否「虎爸」，子溢即時強調：「我係辛苦嘅苦！」他表示自己最看重的是學習與玩耍的平衡。「我覺得學習同玩一定要平衡，如果小朋友淨係識讀書而唔知咩係開心，咁係唔得嘅。所以對我嚟講，畀佢哋感受到玩同學習嘅平衡，對佢哋成長先係最好。」