朱敏瀚被網民指對人「冇禮貌」　高EQ用49字正面回應

藝人朱敏瀚近年形象百變，由「萬年細佬」成功轉型為肌肉型男。昨日（9日）他出席TVB的盆菜宴活動時，更罕有地以一頭淺色金髮造型示人，令現場不少人大呼「型仔」。朱敏瀚在接受《香港01》訪問時坦言，這次新造型是為了配合早前頒獎禮的白色西裝，更自爆是入行多年來首次嘗試「漂頭」：「咁多年都未試過漂頭，出嚟效果都好似唔錯。趁未開新劇就試吓，因為拍劇好難用到呢啲髮型。」他笑言當日特別保密，直到造型完成才讓同事見面，大家反應都非常正面，給予他不少「情緒價值」。

朱敏瀚在接受《香港01》訪問時坦言，這次新造型是為了配合早前頒獎禮的白色西裝，更自爆是入行多年來首次嘗試「漂頭」。(葉志明 攝)

正面回應網民「無禮貌」傳聞

不過，近日有網民在網上討論區指朱敏瀚形象與現實有落差，更指他在屋苑遇到街坊打招呼時表現冷淡，甚至被指「無禮貌」。對此，朱敏瀚在訪問中大方回應，表示自己平時對陌生人確實話不多，但絕對不會對人不禮貌。「我絕對唔希望人哋覺得我係一個無家教嘅人。所以禮貌對我嚟講，係一個做人好重要嘅元素，一定唔可以有呢啲事發生。」

朱敏瀚正面回應網民「無禮貌」傳聞。(葉志明 攝)

朱敏瀚語帶誠懇地解釋，禮貌反映了一個人的家教，他絕不希望被誤解為沒有家教的人：「往後日子我會更加留意自己嘅言行。」面對網絡傳聞，朱敏瀚選擇以大方態度應對，展現出其高EQ的一面，亦難怪會深受公司與觀眾喜愛。