中年4丨5燈選手來頭猛係音樂協會理事　TVB第2期藝訓班同學參賽

TVB歌唱真人騷《中年好聲音 4》本周日（11 日）播出第七集香港賽區第三回，再度誕生 3 名 5 燈選手，以及多名 4 燈選手，絕對可以高手雲集形容。

海兒對范子睿五體投地

今日(10 日)，官方宣傳率先公布第七集其中一名 5 燈選手的參賽過程及個人簡介。35 歲的范子睿演唱《給自己的歌》時不但全情投入、且歌唱技巧高超，收穫評審一致好評，周國豐更封范子睿為今季「頭號殺手」:「本來李宗盛歌曲係必死無疑，但今季 100 強入面唱李宗盛（嘅）係強到不得了。你（指范子睿）將人性唱咗出嚟，之前有好多『大魔王』,今季呢個係『頭號殺手』。」海兒大讚范子睿以歌說故事技巧一流：「五體投地。」張佳添眼見今季強者雲集，坦言非常期待:「今屆《中年好聲音》好睇，我覺得真係有得鬥，呢隻歌安雅希都唱過，佢好高分呀，但你仲多咗一份自己嘅野性喺入面」。台上的范子睿野性十足、台下的范子睿則是「愛妻號」一名，當他演唱完畢後，即在後台向太太送上「甜蜜錫錫」，相當溫馨。

范子睿獲5燈直接晉級。

范子睿唱完聽評判意見。

范子睿現職流行聲樂教學工作

歌唱技巧高超的范子睿，曾學習流行鋼琴即興伴奏及流行演唱；在學期間經老師推薦前往北京深造，畢業後一直從事流行聲樂教學工作。現為廣東省流行音樂協會理事的范子睿，曾奪得第八屆中國音樂金鐘獎流行音樂大賽全國優秀獎，實力不容忽視。

范子睿演唱完畢後，於後台與太太甜蜜錫錫。

今集另一集焦點，是共有三名 Super Senior 登場，除了在上一份宣傳稿提及的新加坡 71 歲參賽者郭哲宏，還有 74 歲林守常（林伯）（演唱《憑著愛》）,及 72 歲電影導演宋豪輝（演唱《明星》），當中林守常更是今季 Senior 中年紀最大一位，表現值得期待，林守常透露選唱《憑著愛》是因比賽當日適逢是與太太結婚 30 周年，相當感人；而林守常自中學起已與同學夾 Band 玩音樂，更玩勻主唱、伴唱、鋼琴、鼓、色士風及結他。至於宋豪輝，則出身自第 2 期無綫電視藝員訓練班，曾為無綫及麗的藝員，1978 年曾前往美國修讀電影，其後出任 TVB 編導，回港後執導過《Beyond 日記之莫欺少年窮》及《富貴黃金屋》等,並曾編導由商天娥及已故巨星張國榮主演的《儂本多情》等。

72 歲電影導演宋豪輝,演唱《明星》。