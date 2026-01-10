秋雪漫過的冬天劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

秋雪漫過的冬天陸劇又名謝謝你，聽見我、你一定要幸福呀，由于小千、孫晚成、周喬、張莉作為編劇，於韓天為執導，由趙又廷、張子楓領銜主演的一套以都市、情感為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《秋雪漫過的冬天》電視劇情大綱

趙又廷飾演的姜家齊，正處於人生最灰暗的時刻，婚姻的裂痕與職場的惡意打壓讓他疲憊不堪；而張子楓飾演的周遇安，則在清貧與債務中苦苦掙扎，獨自扛起照顧癱瘓奶奶的重擔。這兩條看似平行的生命軌跡，因一宗受賄案而意外交織。這兩座原本在人海中漂流的「孤島」，從初見時的疏離防備，到在困境中逐漸產生靈魂共鳴。他們在生活的廢墟中相互扶持，漸漸走進對方的世界，建立起一段比愛更雋永、比時光更動人的深厚情誼。最終，這場相遇讓彼此重新尋回人生的能量，在灰暗的現實中點燃了重生的希望。

《秋雪漫過的冬天》播出時間｜最新追劇日曆

《秋雪漫過的冬天》電視劇幾時播?秋雪漫過的冬天一共有28集，由優酷播放，2026年1月10日 12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，1月11日至1月12日每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《秋雪漫過的冬天》演員人物關係圖

《秋雪漫過的冬天》演員

趙又廷 飾 姜家齊

張子楓 飾 周遇安