《中年好聲音2》單親媽食完TVB盤菜宴後疑宣布離巢：萬分捨不得

在《中年好聲音2》中憑厚實唱功被封為「大魔王」的安雅希（Maggin），近日在社交網疑宣布離巢TVB。日前TVB在將軍澳電視城舉行一年一度的職藝員新春盆菜宴，大夥兒正慶祝主席許濤宣布「加人工」之際，安雅希卻上傳了一張與招牌吉祥物 TVBuddy 的合照，字裡行間充滿離別不捨。

參賽時被封大魔王的《中年好聲音2》第五名安雅希（Maggin）。（資料圖片）

安雅希有「大魔王」之稱。

「最後一次盆菜宴」 暗示結束合作關係？

安雅希在IG感性寫道：「萬分捨不得…尋晚應該係我於TVB最後一次食盆菜宴🥹，開心、感動、暖心、歡笑、向上、淚水⋯⋯TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方，彼此祝福。」其後再加文：「我繼續努力唱多啲好歌。Ps：公司很錫我，對我很好，多謝大家關心。」似乎是透露與TVB結束合作關係，不少粉絲留言表示：「事事順利，有更好發展！」、「加油，妳是最好的。」

安雅希疑宣布離巢TVB。（IG@magginann）

安雅希與TVBuddy合照，表示：「萬分捨不得」。（IG@magginann）

安雅希撰文疑離巢。（IG@magginann）

食完TVB盤菜宴後發文。（IG圖片）

走過喪父陰霾 「大魔王」背後的柔情與堅毅

安雅希曾是《中國新歌聲》的香港及深圳PK賽總冠軍，2023年轉戰《中年好聲音2》，比賽初期，被指與已故藝人魯芬撞樣，令人覺得好有親切感。然而，她的唱功出色被封為「大魔王」，曾透露在比賽前一星期，父親不幸離世，這段經歷也讓她在演唱時投入了更深厚的情感，故事打動不少觀眾。安雅希一直被看好是三甲之選，可惜只得第6名，不過她並未有因此退卻，比賽結束後，她簽約TVB成為旗下藝人，展開了在香港的演藝生涯。

安雅希被封大魔王。（電視截圖）

安雅希被指與已故藝人魯芬撞樣，好有親切感。（電視截圖）

安雅希一直被視為三甲，可惜最後只得第6名。（電視截圖）

單身媽媽的驕傲 女兒憑優秀成績考入名女校

除了歌手身份，安雅希更是一位堅強的單身媽媽。在追夢的同時，她對女兒的教育亦毫不鬆懈。早前她自爆女兒已從小學畢業，並憑著「學霸」級的優秀成績，成功考入傳統名校英華女學校。該校多年來孕育不少傑出女性，當中著名校友有梁藝齡、雨僑、導演張婉婷、著名堪輿學家麥玲玲等。

安雅希與媽媽及女兒。（受訪者提供圖片）