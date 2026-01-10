李香琴哎吔繼子曾患罕見病　74歲廣州Busking上台腳無力險跌倒

現年74歲的盧冠廷（LoLo）縱橫樂壇逾40年，《憑著愛》、《陪著你走》等金曲唱到街知巷聞，是香港樂壇傳奇人物之一。去年盧冠廷完成場紅館《My Music•My Life一生所愛》演唱會後，曾言不再在港開唱，但近日他決定開拓內地市場，並定於 1 月 17 日在廣州舉行演唱會。然而，在他近日赴廣州宣傳期間，網上流出的影片卻顯示他的腳似乎不太好，雙腿看似無力，行路一枴一枴，踏上台時更險些跌倒，身體狀況大不如前，令人憂心。

盧冠廷在個唱上，接連唱出自己最欣賞歌手的歌，包括李宗盛《真心英雄》、周華健《花心》、Bob Dylan《Knocking on heaven’s door》、Beyond黃家駒《光輝歲月》、《海闊天空》，寶刀未老。（資料圖片/鄧穎琪攝）

盧冠廷早前舉行兩場紅館演唱會，以一曲《陪著你走》揭開序幕，他說：「我一生人都未曾試過，好似今晚咁靚仔。」（資料圖片/鄧穎琪攝）

雙腿乏力跨門檻受阻 現場一臉痛苦

在宣傳活動現場可見，盧冠廷的行動顯得十分吃力。影片見他全程緊緊繑實太太唐書琛的手臂，步履緩慢且一拐一拐，顯得雙腿乏力。在經過一個室內的小門檻時，需要用手扶住牆邊借力，兼按實大腿才能踏上一小步。

晚上盧冠廷驚喜現身街頭，與正在當時進行busking的演出者合唱《一生所愛》，但當他踏上舞台時，雖然不足半米高，但對他而然有點難度，雙腿明顯無力「撐上去」致差點在台邊跌倒，嚇得兩位主持及台下工作人員立即趨前合力攙扶，情況險峻。站定後，盧冠廷一直按著左邊膝蓋，無奈搖頭摸摸說：「膝頭哥痛」，臉上難掩痛苦神情，不過一開聲仍是中氣十足，順利完成演唱。

盧冠廷全程緊緊攙扶太太唐書琛的手臂，步履緩慢且一拐一拐，顯得雙腿乏力。（小紅書截圖）

盧冠廷經過一個室內的小門檻時，需要用手扶住牆邊兼按實大腿借力才能站穩踏上一步梯級。（小紅書截圖）

見busking即興上台表演，但踏上不足半米梯明顯有難度。（小紅書截圖）

盧冠廷一直按著左邊膝蓋，無奈搖頭摸摸膝蓋說：「膝頭哥痛」，臉上難掩痛苦神情。（小紅書截圖）

到養母故居打卡

訪問中，盧冠廷表示這次是2015年後再次來到廣州，當天首個打卡的地方就是他養母譚秀珍女士在荔灣老城區的故居。親眼見到她曾生活過房子，他感嘆道：「我舊時唔知道呢度係咁靚咁大嘅，好感動！」談及即將於1月17日舉行的廣州演唱會，盧冠廷鄭重表示：「必須做到最好，因為這是我在內地的首場大型演唱會。」

盧冠廷表示這次是2015年後再次來到廣州，當天首個打卡的地方就是他養母譚秀珍女士在荔灣老城區的故居。（資料圖片）

盧冠廷表示這次是2015年後再次來到廣州。（資料圖片）

與太太合照。（資料圖片）

最開心娶到個好老婆。（小紅書截圖）

即興參與busking。（資料圖片）

曾患罕見病萌生輕生念頭 全靠太太救回

盧冠廷多年來其實一直受健康問題困擾。他曾自爆患有罕見的「化學敏感症」，發病時手腳及心臟會出現麻痺，更會導致嚴重失眠。他坦言當時身心受盡折磨，醫生亦束手無策，一度令他萌生輕生念頭。

最終他花了十年時間自行鑽研醫學及調整生活習慣，才令病情穩定下來。在今次宣傳活動中，當被內地傳媒問到一生中做得最正確的決定時，他看著身邊寸步不離的太太唐書琛，甜笑回應：「梗係娶到呢個老婆！」這份逾 40 年的夫妻情，顯然是他撐下去的最大動力。

盧冠廷自爆有慢性疾病「化學敏感症」。（小紅書）

盧冠廷稱其身體對含有農藥的蔬菜及食物會有反應，而且是非常辛苦。（小紅書截圖）

顯赫背景：李香琴是他的「哎吔阿媽」

除了健康與音樂，盧冠廷的家世亦充滿傳奇色彩。他出身演藝世家，父親是粵劇名伶盧海天。有趣的是，已故資深演員李香琴曾為了申請美國國籍，與盧海天有過一段「假結婚」關係，因此盧冠廷一直稱呼琴姐為「哎吔阿媽」。雖然如今年屆古稀且步履蹣跚，但盧冠廷對舞台的熱誠未減。在太太的扶持下，他依然堅持親自北上宣傳，這份職業熱情與堅毅，在圈中實屬難得。