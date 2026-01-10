Tyson捐家電災民收唔到威脅報東張　俞可程私心想見：畀機會解釋

早前宏福苑大火，Tyson Yoshi聯同合作夥伴捐出價值港幣100萬元的家電，幫忙受災居民，又呼籲有意幫忙的廠商或品牌聯絡他們，大家共同協助，幫災民渡過難關。不過早前有災民的家屬因未能取得所需電器，在社交網上的私訊中表達不滿，並要脅報《東張西望》，事件隨即引起關注。



俞可程：要畀個機會佢解釋

今日（10/1）幾位「東張女神」梁敏巧、俞可程和王汛文出席《慈善星輝仁濟夜》記者會。「師姐」梁敏巧表示並不知情，但會向幕後工作人員「八掛」一下，她又說：「通常都係老細睇，我哋都係跟order做嘢。佢要我哋衝擊就衝擊，打電話就打電話，問回應就問回應。」俞可程則說：「我喺度諗，佢哋（幕後）會唔會攞到Tyson Yoshi電話，或者佢嘅行蹤畀我哋追擊。我哋《東張》都係中立，都要畀個機會佢解釋。」王汛文：「如果我可以揀case，一定要揀呢一單。如果有機會，我都想訪問吓Tyson Yoshi。」

其實三位《東張西望》主持都想借機追吓星。（葉志明 攝）

「東張女神」爭住做

大家都是想訪問Tyson Yoshi？梁敏巧回答：「其實都係想見到佢，哈哈。」其實只是想公器私用？王汛文：「少少啦，少少啦。」梁敏巧：「擺明啦，如果真係做到。講到尾，其實大家都係善心，個出發點都係有善嘅。」