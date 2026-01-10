區永權訪問古天樂被指不禮貌？　親解畫：係效果同火花

區永權訪問《尋秦記》演員的訪問播出後，引來不少迴響，有部分網民在YouTube上留言，指區永權的姿勢欠佳、不禮貌，所以古天樂才會報以黑面。不過，實情網民都誤會了區永權。



區永權將與《女神配對計劃》5位「女神」一同做司儀。（葉志明 攝）

「項少龍鍾意咩飲品」都係常識題？（截圖）

升任做「區爸」

區永權今日（10/1）出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，當晚他將會與5位《女神配對計劃》的「女神」們共同主持。他笑言，本身對「區爸」這個稱謂有些少抗拒，認為是屬於兩個兒子的，但經此之後，他又覺得多了5個女，其實叫區爸也合適。

效果嚟啫，大家唔使咁認真。（截圖）

古天樂冇嬲

早前區永權訪問《尋秦記》演員的片段播出後，有網民質疑區永權態度欠佳。而在接受《香港01》訪問時，他就解畫：「可能大家誤會，因為真係，我唔係好想話識佢好耐，因為喺合作上，好耐之前已經一齊做嘢，我諗接近都有十幾二十年，其實每年我都幫古仔至少兩次，就係fans club活動同春茗，所以基本上，（訪問）係互動嚟。我覺得同佢之間係效果同火花。喺訪問時，佢都話：『叻啦而家！識趷人。』其實唔係，我梗係唔夠膽啦。如果大家誤會咗，真係唔好意思。」他又表示，平日的古天樂對人是相當友善的：「我覺得對住鏡頭佢係咁玩法。」

區永權解畫，是他與古天樂之間的互動。（葉志明 攝）

古仔定古生？

記者留意到，區永權稱古天樂為「古仔」，屬圈內較熟悉他的人才會用的稱謂。問及此事時，區永權表示，早期曾想以「古生」稱呼他，但有工作人員表示古天樂較接受「古仔」稱呼，所以他就一直都稱呼古天樂為「古仔」。當然，現時大部分人都會稱呼古天樂為「古生」以示尊重。

區永權：「我梗係唔夠膽啦。如果大家誤會咗，真係唔好意思。」（葉志明 攝）