林夕親回《天命最高》曼德拉效應　爆「亂局亦一樣人定」原來都錯

電影《尋秦記》票房大賣，主題曲也引來不少網民討論，其中《天命最高》中的「誰和誰 春秋都只聽天地號令」中「誰和誰」原來是錯的？有網句翻查，歌詞只有「誰求誰」、「誰無誰」、「誰贏誰」及「誰亡誰」。網民都大驚自己唱錯歌詞錯足廿幾年。



《天命最高》「誰和誰」錯足廿幾年

Facebook專頁「馮睎乾十三維度」今日（10/1）貼出一個權威解答。為什麼是權威解答？原來他直接問了《天命最高》填詞人林夕（夕爺）。跟據文中所寫，夕爺說肯定沒有「誰和誰」，而「誰求誰」、「誰無誰」、「誰贏誰」及「誰亡誰」都是對的，因為他喜歡多一點變化。文章作者又寫道：「『誰和誰』，應該是網民混淆了梅艷芳《莫問一生》的『誰和誰和誰之間』。」而林夕則同意有關推測。

原來「亂局亦一樣入定」先啱。即係當年古天樂意外地唱啱咗，但係新版唱錯。（Facebook截圖）

亂局亦一樣人定還是亂局亦一樣入定

另外，古天樂到戲院為《尋秦記》謝票時，也回應過：「邊有唱過『誰和誰』啫我？大家有曼德拉效應我都唔明。」隨後他又表示：「話說原本歌詞係『亂局亦一樣人定』，但我好耐之前一直都唱『亂局亦一樣入定』。我錄音時同監製講，我唱咗咁耐都係咁唱喎，原來自己一路以來都唱錯。」又再引起網民討論。

最新版反而唱錯

文章作者就此事詢問林夕，林夕就表示，反而是現時最新的版本有錯。「我唔記得古天樂以前點樣唱喇，但填個『人』字根本唔啱音，意思又唔通。」夕爺指出，「天命最高」有天命主宰一切之意，歌詞本身有「誰贏誰 不需一兵半卒便命定」一句，本身已強調「命定」、「天定」，那就不會強加「人定」去自相矛盾。反而「入定」更恰當，因為「不管誰有沒有得到誰的協助，天下亂局終歸也會平定。」入定解作由亂入定，即是天下大勢分久必合的意思。