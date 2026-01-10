283歲男團Hey Brother「跳舞擔當」竟是李思捷　唐文龍負責呢樣！

還記得一年前《慈善星輝仁濟夜》中，由李思捷、麥長青、曹永廉、黃智賢及唐文龍 5位組成的新男團「Hey Brother」在節目的演出？5位加埋278歲（現約為283歲），除了為觀眾帶來視覺和聽覺享受之外，也為網民帶來不少話題。事隔一年，男團「Hey Brother」將回歸，再為仁濟籌款！



對於新歌提到尋找初心，李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍均指Hey Brother的組成為他們尋回不少入行初心。

Hey Brother再踏舞台

李思捷、曹永廉、黃智賢及唐文龍今日（10/1）出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，他們接受訪問時表示，麥包正在拍攝節目，所以未能出席，但當晚一定會齊人演出。他們也分享好消息，表示將於3月在內地開辦屬於他們的團體演唱會。

李思捷、麥包、曹永廉、黃智賢及唐文龍 5位組成的男團「Hey Brother」將在新一年節目《慈善星輝仁濟夜》中演出。（葉志明 攝）

李思捷做跳舞擔當 唐文龍、曹永廉負責呢樣！

問到團體之中，誰是「跳舞擔當」，眾人表示為李思捷。曹永廉：「咁多個嚟講，思捷係最好，有佢帶頭得㗎啦。」黃智賢問曹永廉負責什麼？黃智賢：「顏值嗰方面？」曹永廉：「係啦。」黃智賢笑言：「睇得出呀。」李思捷：「靠樣呀嘛。」眾人又表示，5位之中麥包高音最突出，唐文龍最適合做「型男擔當」，李思捷：「你試吓幻想佢着件皮褸行出嚟彈結他，型到爆呀！」記者提議，唐文龍應該騷肌肉，李思捷：「可以！」黃智賢笑言：「幾時都得。觀眾反應好，麥包隨時唔着。」眾人又表示，其實黃智賢文學修養很不錯，以往幾首團體歌，他都有參與填詞。最後，眾人又表示曹永廉識人廣，經常替他們搵到贊助和廣告。

李思捷為「跳舞擔當」、曹永廉為「顏值擔當」、唐文龍為「型男/肌肉擔當」、黃智賢為「填詞擔當」、曹永廉為「生意擔當」、麥包為「高音擔當」，相當有趣！

去年男團「Hey Brother」的演出，大家仲有冇印象？（葉志明 攝）

5位都有「擔當」職位，相當有趣。（葉志明 攝）

「型男/肌肉擔當」唐文龍、「填詞擔當」黃智賢、「跳舞擔當」李思捷。（葉志明 攝）

好多人都想睇唐文龍騷肌肉。（葉志明 攝）

黃智賢（葉志明 攝）

曹永廉為「生意擔當」。（葉志明 攝）

眾人都話李思捷係「跳舞擔當」。（葉志明 攝）

李思捷、麥包、曹永廉、黃智賢及唐文龍 5位組成的男團「Hey Brother」。麥包因工作未能出席是次記者會。（葉志明 攝）

283歲男團被嫌老

提到有網民負評，嫌他們年紀大。李思捷就十分正面：「正呀！繼續唱落去好似Rolling Stone咁，個個都80幾歲。Mick Jagger 80幾歲仲溝緊女，Keith Richards仲彈緊結他。（思捷你都溝緊女啦）梗係唔係啦，戒咗幾個月啦。」曹永廉：「我覺得，我哋真係一啲都唔介意，其實每個人都會年長，起碼我哋仲有呢團火。大家都做咗幾十年，唔會對人哋講嘅嘢有咩影響。」李思捷：「我偶像胡楓90幾歲都開演唱會。」黃智賢：「其實我特別覺得感動就係有句說話，我細細個睇你。其實係冇返咁上下，人哋唔會同你講，呢個係我哋累積返嚟嘅嘢，係好親切嘅說話。」

去年表演，大家仲有冇印象？（截圖）

有網民嫌他們年紀大，但他們絲毫不介意。（截圖）

有網民嫌Hey Brother年紀大，但他們絲毫不介意。（截圖）