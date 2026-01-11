陳奕迅曾願為父捐肝　80歲陳裘大罕現身睇網球賽好精神唔使用拐杖

現年51歲的陳奕迅（Eason）向來熱愛打網球，近日頻頻被網民影到觀看網球比賽，前日（9日）又與最近返港的謝婷婷一家看網球賽，還有Eason的爸爸陳裘大亦罕有現身。

從網上影片可見，Eason一身平民化裝束穿上灰衫配啡褲揹住背囊，獲安坐在VIP席上，身旁兩邊是爸爸陳裘大和婷婷男友Mathew。雖然陳裘大已年屆80歲，但打扮十分年輕，白褸配米色褲，但明顯比較為怕冷，除冷帽、頸巾外，還配搭一件紅噹噹的冷衫，十分搶鏡。而婷婷則坐在較後置，因為前面要放BB車，由於現場不時會有評述廣播，觀眾席上又發出歡呼聲，見Mattew看球賽之餘，都好緊張不時探頭望BB，認真是廿四孝爸爸。

組鐵三角保護陳裘大離場

離開時，由婷婷負責前揹住BB，Mathew則幫忙拿着已喝完的飲品杯及BB車，分工合作好合拍。陳裘大不用拐杖助行，但現場人流太多，為免老人家被撞到，謝婷婷和Mathew一左一右扶實陳裘大，而Eason就從後保護，顯然好有孝心。分享影片的網民還透露Eason暖心舉動，留言：「比賽結束之後，和看台上層的歌迷球迷打招呼。」

陳裘大曾在港台節目《我們不是怪獸》訪問中直認是「怪獸家長」，對兒子陳奕迅管教甚嚴，一心想栽培他成為建築師，想不到兒子最後放棄修讀英國著名大學建築學學位，回流返港做歌手，一度令父子關係走進低谷。

陳奕迅曾想過捐肝救父

陳裘大曾任香港房屋署總屋宇裝備工程師，涉收受認可屋宇裝備承建商及供應商合共約150萬元賄款罪成立，最終在2006年被判囚6年，2008年因乙型肝炎引致末期肝硬化，並出現早期肝癌症狀，當時有報道指陳奕迅不排除捐肝救父，Eason經理人陳家瑛說：「有呢個可能，不過除Eason，佢仲有個哥哥，情況點都要先睇法庭方面點決定。」最終陳裘大獲提早出獄回復自由身，而父子關係亦變好，陳奕迅開演唱會，爸爸陳裘大間中亦會到場支持。

