小生做足19年曾向TVB通牒想做男一　離巢放假「全職」湊仔一拖三

張頴康效力TVB 19年，由配角升做男二，2021年曾向TVB發出最後通牒，指渴望做男一，敢言：「再等不到會離開」。張頴康兩個月前正式宣布離巢TVB，雖然在重頭劇《巨塔之后》有所發揮，但榜上無名，也沒有出席《萬千星輝頒獎典禮2025》。張頴康離巢後回歸家庭，與太太麥雅緻和小朋友慶祝44歲生日，整個聖誕假全職陪小朋友玩，令麥雅緻大為感動。

張頴康拍攝《玫瑰戰爭》。(ig@cheungwinghong)

張頴康於2000年出道，曾經為歌手，但星途平平，直到2006年經劉德華介紹下加入了TVB，一做便做了19年。(ig@cheungwinghong)

放假「全職」湊仔 今年齊人慶生

麥雅緻於社交平台發文，曬出多張為張頴康慶生的照片。張頴康「左擁右抱」，攬住三名子女，麥雅緻為張頴康準備了生日蛋糕，一家人樂也融融，十分溫馨！麥雅緻很開心今年一家人能夠齊齊整整慶生，她知道張頴康喜歡開工，故特別感謝張頴康聖誕假暫時放下工作，「全職」陪小朋友玩，讓麥雅緻有時間與朋友放鬆，並承諾會放張頴康去打高爾夫球︰「今年有機會可以一家人齊齊整整慶祝，雖然我知道張生其實很喜歡開工 但可以和小朋友一起過生日，相信也是最好的禮物！放心，我會放你去打場高爾夫球的 多謝你這個聖誕假期全職陪小朋友玩，讓我和好友可以relax，生日快樂，my love」

當年被封劉德華契仔，張頴康和太太麥雅緻去演唱會入後台合照。。（IG@cheungwinghong）

曾獲封「劉德華契仔」

張頴康曾有過「劉德華契仔」之稱。他曾提到，當年中六後打算自食其力，見過報刊及文員多個職位也均被拒絕，一度打算投考警察；後遇到武術指導黃明昇，在提議之下就「膽粗粗」去面試。有黃明昇推薦，張頴康順利加入了劉德華公司。劉德華十分照顧新人，會在工餘時間親自指導他。其後張頴康在劉德華推薦下加入TVB，十多年來多演三、四線角色，在2016年他奪得「飛躍進步男藝員」，在台上多謝劉德華提攜和老婆支持。

張頴康一家人慶祝生日。（小紅書）

麥雅緻多謝張頴康整個聖誕假期都陪小朋友。（小紅書）

麥雅緻開心指，一家人今年有機會齊齊整整慶祝生日。（小紅書）

張頴康愛錫小朋友。（小紅書）

麥雅緻。（小紅書）

