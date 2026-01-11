鄧兆尊自爆被男富豪開價千5萬包養3個月　曾遭女星借故邀上家色誘

鄧兆尊日前與YouTuber Fiona Ho到跑馬地拍探店美食片，期間鄧兆尊談及他的三位女朋友，揚言之後不會再在其他女朋友。又稱自己答應過已去世的父親新馬師曾，不會在娛樂圈搞男女關係，無論對方有多麼漂亮也不會。他又指是父親求他不要這樣做，證明這是很大件事，他認為父親看的東西比較通透，故父親所說的話一定不會有錯。

鄧兆尊與YouTuber Fiona Ho拍片。(youtube截圖)

鄧兆尊談及他的三位女友。(youtube截圖)

曾被女星借故邀上家中色誘

由於鄧兆尊不會再有其他女朋友，這也可證明最後加入的陳小姐深得他的歡心。鄧兆尊坦言曾有不少女星向他投懷送抱，試過有位女星在放工後向他表示其家中有東西壞了，希望他可以上門幫忙修理。鄧兆尊當時真的去了那位女星的家中，他憶述當時的經歷說：「咁可以搵水電工去整，咁多男藝員點解搵我？我去到整，唔知點解佢著喱士睡衣開門，我都呆一呆，咩事呀？佢就同工人交代，『我同鄧生無嘢！』你一講無嘢證明你有另一個男主人出入，咁你搵我上嚟做咩？做完咪走囉！」鄧兆尊自言自己從來都是三思而後行，會先想清楚，衡量後果。才會用身體行動。

鄧兆尊與他的三位女友。(youtube截圖)

被開價1500萬包養3個月

鄧兆尊又指娛樂圈男女關係的確很混亂：「可能有啲同劇個關係，係你亂到諗唔到」，但自己從來沒有牽涉在這種混亂的男女關係中。他坦承圈中是有女星被包養，而且除了有女星被包外，男星也會被包，甚至是男包男。他就曾被一名說客到錄影廠向他問價，對方願意開價1500萬包他3個月。兆尊直言自己當時大感驚訝，好奇對方是否愛吃「排骨飯」，他暗示包養人是男的，就連兩位YouTuber都笑言對方好重口味，還質疑他說：「堅定流呀？千五萬包你？」鄧兆尊即說：「我呃你做乜啫。」身為富二代的鄧兆尊身家豐厚，Fiona實在不明白為何會被人問價包養，對此鄧兆尊說：「唔問一定失敗，問就有一半機會成功。」

鄧兆尊指圈中有男包男。(youtube截圖)

鄧兆尊指有人出價1500萬包他3個月。(youtube截圖)

