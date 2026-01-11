內地網紅來港偷走無主孤魂牌位傳屬已故女星　潘紹聰現場直擊真相

早前一名自稱「楊大膽」的內地網紅於抖音發布了一段影片，他聲稱在香港銅鑼灣某酒店的後樓梯發現一塊「無主孤魂」牌位，竟公然將牌位擅自「請」走，事件在網上引起軒然大波。從影片可見，楊大膽在他所指的酒店後樓梯角落，發現一個被簡單供奉著，上面寫有「無主孤魂」的紅色牌位。他還稱其為「無主美女」，表示要將其「請回家」，說道：「咱倆回內地」、「行啊，美女，大膽就把你收下了」、「好好處，處不好你就找自己的原因」、「以後就跟在大膽身邊」，說罷便直接將該牌位放入他的背包中。

內地網紅楊大膽。(抖音截圖)

無主牌位。(抖音截圖)

「無主孤魂」牌位屬一名多年前逝世女歌手

楊大膽的影片發布後，即引來網民一面倒負評，紛紛留言炮轟他為流量不擇手段、對逝者不敬，亦有網民嚴肅警告他，「無主牌位」絕不能亂碰。但楊大膽卻懶理負評，還認為自己是在做好事，帶無主孤魂離開。而據過去的報道指，該「無主孤魂」牌位屬一名多年前逝世的女歌手，此後便有人在酒店後梯擺放神主牌供奉。有關這個牌位，坊間亦流傳了不少怪事，有傳曾有年輕人因嘗試尋找宅而精神失常，不久後更死亡；亦有工人因為試圖移動該神主牌，遇上無法解釋的怪事。

他把牌位帶回家。(抖音截圖)

他把牌位帶回家。(抖音截圖)

他說要跟牌位好好處。(抖音截圖)

潘紹聰親到現場證實牌位已失蹤

網台節目《恐怖在線》的主持人潘紹聰得悉楊大膽今次事件後，便親身帶領團隊到銅鑼灣該酒店的後樓梯現場拍片直擊。據潘紹聰在影片中表示，該「無主孤魂」牌位在本地靈異圈頗有名氣。當他與團隊抵達酒店後樓梯時，發現牌位的確已經不見了，失蹤了。潘紹聰對於楊大膽擅自帶走牌位的行為大感無奈和慨嘆，且直斥對方行為瘋狂，對逝者極不尊重。法科師傅「法基師叔」就指出，牌位與香爐是共同體，盜走牌位等同奪去靈體的「飯碗」，最終或令其煙消雲散。

潘紹聰到過現場。(影片截圖)

潘紹聰已找不到牌位。(影片截圖)

潘紹聰證實牌位不見了。(影片截圖)