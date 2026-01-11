陳志雲傳因MIRROR叱咤風波離開商台　森美護航︰太睇小佢高層地位

曾是TVB「電視廣播業務總經理」的陳志雲，在2015年起擔任商台首席智囊，並有主持《在晴朗的一天出發》節目，近日他在節目中倒數，並宣布2026將有「新人事」接任，離巢似乎已成定局。外界揣測陳志雲或因早前透露MIRROR或派員出席《叱咤》，但最終MIRROR並冇現身，使他被指「吹大咗」而離開商台。森美出席活動時回應事件，爆MIRROR與商台磋商內幕，相信陳志雲去留與此事無關，表示：「我諗你太睇小志雲大師喺電台高層嘅地位，以佢呢個地位可以再講大啲都得，好小事咋。」

對於陳志雲離開商台，森美指自己不是高層不清楚，但笑說：「佢有請我食炒米餅，喺元朗好出名，人哋請佢，佢送畀我食。我食完佢再請我食，頭先有人問係咪散水餅，我嚇咗嚇，唔係呀嘛？得我有咋喎，其他人無嘅？我就唔知佢係咪離開。」

森美昨日（10日）現身痛症中心開幕活動，自嘲是「痛症達人」：「相信每位真男人身體上都有啲經歷、戰績，我經歷都唔少，因為扁平足關係我細個成日拗柴，膝頭又容易痛。」森美熱愛打籃球亦是眾所周知，原來他亦曾經因為打籃球及習慣性趴睡而導致腰背受傷，20多歲時已經椎間盤突出，嚴重到無法起身，手踭及手指尾也因打球舊傷，得到高爾夫球手、網球手及腫痛，痛楚萬分而就醫。從前的傷患已成為今日舊患，森美認為沒有任何東西比自己身體更加緊要，如果痛症處理不當，每當天氣轉變或熱身不足更容易復發，所以建議遇到任何痛症及早接受專業治療，否則後患無窮。

森美現身痛症中心開幕活動。

森美自嘲是「痛症達人」，自小因扁平足經常拗柴，20多歲時已經椎間盤突出，又有高爾夫球手、網球手等等狀況。（大會提供）

陳志雲近日屢在商台節目「倒數」，有指他即將離開甚至是重返TVB，森美則回應：「我唔知，睇報道見佢話離開商台，但我唔係高層、管理層，下面唔知佢哋管理層情況。佢有請我食炒米餅，喺元朗好出名，人哋請佢，佢送畀我食。我食完佢再請我食，頭先有人問係咪散水餅，我嚇咗嚇，唔係呀嘛？得我有咋喎，其他人無嘅？我就唔知佢係咪離開，不過我覺得依家呢個世代，大家喺唔同電子媒體遊動都好正常，因為而家都唔係以前咁，有internet嘅世界係比較流動啲，小儀都離開電台去其他地方做，呢啲都正常。我都想知，我見到佢返TVB影張相，當然佢喺商台也好、TVB掌權嘅時候也好，都製作咗好多好睇、好聽嘅節目，所以對我嚟講都密切期待，睇下佢係咪返TVB。」

陳志雲近日在商台《晴朗》節目倒數，又返電視城與TVBuddy合照，惹來不少揣測。（IG@chanchiwan_stephen）

森美認為這個年代，在不同媒體遊走也十分正常，但假若陳志雲返TVB他也十分期待：「佢喺商台也好、TVB掌權嘅時候也好，都製作咗好多好睇、好聽嘅節目，所以對我嚟講都密切期待，睇下佢係咪返TVB。」（大會提供）

否認陳志雲「吹大咗」被炒 揭MIRROR缺席《叱咤》內情

對於有傳聞指他因為之前預告MIRROR或派幾位成員趕去「叱咤」，惟最終全員皆無現身，不禁令人質疑陳志雲「吹大咗」，並揣測他可能因而離任，森美就透露內情：「呢個傳聞，以我喺度做咗咁多年嚟講，『講大咗』呢個形容詞，我諗你太睇小志雲大師喺電台高層嘅地位，以佢呢個地位可以再講大啲都得，好小事咋。不過以我所知，確實MIRROR管理層同我哋電台，我偷聽過，中間傾過好多唔同version，會唔會嚟、點樣嚟、係咪拍片、嚟幾個……其實無停過討論，大家都知道，『我最喜愛』投票，佢哋確實真係好高票數，攞獎機會好大，但佢哋確實唔喺香港做緊佢哋嘅演唱會，以我所知翻來覆去好多唔同version希望可以做到最好，去到最後佢哋覺得呢個最好，當然我唔知當中取捨係咩，因此中間你話志雲大師講咗佢嚟或者唔嚟，都係佢哋中間傾過嘅方案，都唔出奇。」

商台首席智囊陳志雲接受訪問時，先否認鏡仔缺席是因為他與MakerVille行政總裁金廣誠不和，期間亦有提到：「有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟。」因而引起鏡粉熱議。（資料圖片）

有網民稱商台特地派陳志雲「出口術」，質疑是因為冇鏡粉後，頒獎禮難以散飛，所以要力谷。（資料圖片）

由於MIRROR最終全員缺席「叱咤」，有人質疑陳大雲因「吹大咗」離開商台，森美表示：「『講大咗』呢個形容詞，我諗你太睇小志雲大師喺電台高層嘅地位，以佢呢個地位可以再講大啲都得，好小事咋。」

森美大爆：「確實MIRROR管理層同我哋電台，我偷聽過，中間傾過好多唔同version，會唔會嚟、點樣嚟、係咪拍片、嚟幾個，其實無停過討論。」他指去到最後MIRROR選取此方案，有他們的取捨和考量，但他認為陳志雲之前透露的，可能是其中一個方案也不出奇。（Instagram：mirror.weare）

夥Eric Kwok主持《唱錢》 森美挑戰《Happy birthday》音準低過80%

另外森美除了主持電台節目，他與Eric Kwok合作的全新音樂比賽節目《唱錢》也即將播出。節目中會將廣東歌融入遊戲，並設有獎金，他預告節目有參加者「盲權打死老師父」，有素人媽咪、阿叔、師奶唱得比專業歌手還好，笑言自己都挑戰過：「有！我挑戰過，我用《Happy Birthday》，你哋唔好以為好雞呀！Level 3㗎，唔好以為Level 1，唱極都唱唔準80%以上。」