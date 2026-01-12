大馬視帝爆TVB放行批准外出接Job賺奶粉錢　曾指人事致出鏡率暴跌

現年44歲袁偉豪貴為大馬和新加坡視帝，即使受到TVB人事變動影響導致出鏡率暴跌，依然有工開。早前他與楊明遠飛印度拍攝，放下身段踎街洗衫，體驗當地文化。近日袁偉豪勇闖馬來西亞，接拍跨國犯罪電影《BLACK OPS》，並到當地出席開鏡發布會。《BLACK OPS》由馬來西亞天下一電影製作公司參與製作，袁偉豪為新戲接受訪問，他直言TVB放行，批准他外出接戲賺奶粉錢，又透露至今在TVB劇集還是零存貨。

獲准放行拍大馬新戲

袁偉豪為《BLACK OPS》接受訪問，問到電影部分是否簽了天下一，袁偉豪否認，他指今次是TVB批准他出來接其他工作。問是否TVB批准他賺奶粉錢，袁偉豪笑言：「乜都得㗎啦而家。」並解釋稱要養家。說到今次的「奶粉錢」多不多，袁偉豪以「夠食」形容。另外，被問到是否還有TVB劇，袁偉豪坦言暫時未有，故打算今年嘗試唱歌等不同領域，並計劃在大灣區開音樂會，繼續發展落個人事業。

袁偉豪返TVB睇車，自爆有節目上。（抖音）

袁偉豪遠赴印度拍節目，第一個任務是到戶外洗衣工場洗衫。（小紅書）

人事變動出鏡率急跌 無高層伸援手

袁偉豪於2020年與細10年的港姐張寶兒結婚，婚後3年誕下一子「袁咕碌」，去年11月宣布細仔「袁氹氹」出生。袁偉豪曾上楊紹鴻YouTube節目《小鴻吹水站3》透露，因公司人事變動導致出鏡率大幅減少，無奈指是公司安排，「我條命係咁樣。」而曾志偉、樂易玲及監製亦沒有伸出援手。幸而近來袁偉豪開始有工開，除了返電視城開工，早前遠飛印度與楊明拍節目，在街頭與垃圾為伍，他發文直言：「豁出去」。

