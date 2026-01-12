TVB老戲骨喪妻後難投入要推戲　走出陰霾打羽毛球精神飽滿

最近《尋秦記》電影版上映，在電視版中郭鋒飾演的「呂不韋」一角，雖然在劇中已死，電影版沒份，但依然勾起不少人的回憶。

郭鋒飾演呂不韋。（《尋秦記》劇照）

郭鋒私下是愛妻暖男

郭鋒入行超過五十年，經典角色多不勝數，最經典一定係《尋秦記》呂不韋，還有《創世紀》的霍景良，銀幕上演奸角出色，但郭鋒私下原來是愛妻暖男，與太太歐陽佩珊1977年結婚，恩愛40年，不過2017年太太病逝，令郭鋒大受打擊，他曾說：「我喺醫院到大嗌，點解唔發生喺我身上，佢個人咁好，點會發呢件事⋯⋯原來有啲嘢唔到你，上天一早安排咗。」

郭鋒於1976年因參演劇集《無語問蒼天》而認識到歐陽珮珊，兩人相識並相戀，更於1977年結為夫妻。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

郭鋒、歐陽佩珊是圈中公認的模範夫妻。（受訪者提供）

郭鋒與歐陽珮珊在2017年到吉隆坡旅行時，歐陽珮珊突然因急病而送院，做了3次開腦手術，返港就醫後更被證實患上了末期肺腺癌。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

郭鋒喪妻後難投入要推戲

面對喪妻之痛，令郭鋒一時之間難以接受，情緒大受影響，心情跌到落低谷，甚至難以投入拍劇，郭鋒當時的情況實在令人很擔心。郭鋒後來也淡出了幕前，於2022年，他在接受「香港演藝人協會」訪問時，當提起太太時依然有一點傷感，但他提到「其實一個人的生命價值，只是在於你怎樣看，有些事業為重，有些家庭為重，家庭是我人生中最大的得著，很幸運，事業令到我認識了我太太，這是天意的安排」。

《黑色月光》當中演老奸巨猾商人卓昊天的郭鋒，不但富豪造型入型入格、舉手投足眉頭眼額亦盡是奸詐。（TVB劇照）

郭鋒飾演的霍景良是本地奸角經典。（視頻截圖）

郭鋒精神飽滿打羽毛球

近年郭鋒開始慢慢重現幕前，2024年參演TVB劇集《黑色月光》，演技大獲讚賞。最近，他現身於前TVB演員蔡誌恩的社交平台，原來是一起打羽毛球，見到郭鋒精神飽滿，看來狀態不錯，希望他可以慢慢走出喪妻陰霾。