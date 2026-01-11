艾威喪妻不足一年笑住招呼食客惹負評　網民揭超市巧遇見心酸一幕

66 歲的資深演員艾威去年經歷喪妻之痛，與他相伴多年的太太陳美玲（Lisa）去年5月因家族遺傳性多囊肝和多囊腎，病情惡化病逝。不過，近日艾威在社交網上載了一段在食店幫忙招呼客人的片段，畫面中他笑臉迎人，本是積極面對生活的表現，卻意外招來網民刻薄攻擊。

艾威與太太Lisa陳美玲。（《再見愛人》劇照）

艾威愛妻趕不及換肝病逝。（《再見愛人》劇照）

艾威為愛妻設靈。(資料圖片/陳順禎攝)

艾威：「無諗走出，只可以同傷痛共存」

日前艾威接受商台《星光背後》訪問，反問一句：「究竟屋企人死咗，要事隔幾耐先有權開心？」他直說從未走出傷痛：「無諗走出，只可以同傷痛共存，但我好快要迫自己改思維方式，因為我唔可以繼續沉溺，有好多問題要面對。」面對網友批評，艾威說：「我將呢啲開心片段放出嚟，就有啲人好得閒攻擊我，當然我無去回應，但就覺得好奇怪，發生唔開心嘅事，究竟要保持負面情緒幾耐？好無情地講，屋企人死咗，你要我傷痛幾耐？先至有權開心？邊個做準則？」作為喪親過來人，艾威說：「一定要開心返，因為走咗嘅屋企人，亦都希望你開心嘛！你無資格批評我，因為我要用開心嘅心情，解決我以後面對嘅問題。」

艾威笑住口招呼食客。（小紅書@艾威）

網民爆料心酸一幕：神不守舍

相關報導登出後，Threads上亦有網民挺身而出，爆料曾目擊艾威最崩潰的時刻。該網民透露，在 Lisa 離世後那個星期，曾在朗豪坊超市見到艾威，「佢不停拎起又放低包薯片，企喺度成 20 分鐘，神不守舍。」這段描述讓不少網民感到心酸，紛紛留言聲援：「睇字都 feel 到佢嗰陣又 sad 又迷茫」、「如果佢真係咁快走到出嚟，一定係好事」。大家普遍認為，比起永久沉淪在悲傷中，能夠重新投入工作、對著客人微笑，才是真正的堅強。

艾威亦感無奈。（facebook@艾威）

有網民揭曾在超市巧遇艾威，見佢神不守舍。（threads截圖）

唔少網民撐艾威。（threads截圖）

艾威與太太Lisa相戀逾20年

艾威與太太Lisa拍拖11年，於2002年結婚，卻在2020年宣布結束18年的婚姻，但二人為挽救感情，一同參與真人騷節目《再見愛人》成功復合，但沒料到節目完結後不久，Lisa的病情惡化，於去年5月病逝。艾威在電台訪問中亦有提到，因為 Lisa 生前沒有立平安紙，他要接手其生前創辦的手錶舖，以及打理自己投資的灣仔食肆，忙於面對生活。