50歲視后零遮掩現身銅鑼灣街頭等車　私下狀態驚艷網民少女味十足

四屆「視后」佘詩曼（Charmaine)人氣高企，其一舉一動都備受關注。然而，作為大明星的她出了名親民隨和，近日就零遮掩現身銅鑼灣街頭被網民偶遇，其私下真實狀態大好，看似休閒輕便的打扮，其實整體穿搭逾7萬人民幣（約78000港元）引起不少網民關注。

佘詩曼憑劇集《新聞女王2》再次人氣急升。（佘詩曼微博圖片）

《新聞女王2》大受歡迎。（《新聞女王2》微博圖片）

佘詩曼零遮掩現身銅鑼灣街頭

憑劇集《新聞女王2》再次人氣急升的佘詩曼，近日就現身銅鑼灣街頭被網民偶遇。從網民零修圖的鏡頭下可見，完全零遮掩的她，五官精緻，臉部輪廓分明，下顎線線條顯而易見，皮膚白皙，看上去少女味十足，完全不像已是50歲的女人。

佘詩曼狀態非常好。（小紅書圖片）

簡約穿搭低調顯富貴

然而，身穿寬版襯衫搭配牛仔褲，手持黑色手袋的她，看上去打扮休閒且簡約，實際上整體穿搭接近8萬港元。有網民就發現，其身上襯衫是出自名牌CELINE價值逾34000人民幣，而其白色高底波鞋同樣是來自CELINE，價值逾7000人民幣，另其手上持着的LV手袋價值逾30000人民幣，總和逾70000人民幣，絕對是低調顯富貴。

佘詩曼手上拿着的是LV手袋。（官網截圖）

網民大讚佘詩曼像20多歲

而偶遇到佘詩曼的網民並未有走上前求合照，因為她不想打擾對方：「真的好漂亮噢！很想合照，但是我看她在等Taxi，猶豫了下還是沒有去打擾她，但是偷拍了一張美照。也太美了吧！本人看起來只有20多歲，一眼就看到小小一張臉，美美的。」

佘詩曼完全不像已是50歲的女人。（佘詩曼微博圖片）